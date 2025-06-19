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    包庇應召站巡佐找國道警替友銷紅單 松山分局：從嚴究辦

    松山分局強調，將全力配合地檢署調查，並深入追查是否有其他員警涉案，將視涉案情節從嚴究辦，並追究相關人員考核監督不周之責。（資料照）

    松山分局強調，將全力配合地檢署調查，並深入追查是否有其他員警涉案，將視涉案情節從嚴究辦，並追究相關人員考核監督不周之責。（資料照）

    2025/06/19 20:05

    相關新聞請見︰

    包庇應召站松山分局巡佐陳建業又出事 找國道警替友銷紅單被搜索

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市松山警分局時任巡佐陳建業、涉嫌收受應召站業者利益，通風報信、擅查個資，台北地檢署去年6月搜索約談到案後交保；後查出案外案，陳員涉受友人請託，找2名國道警察幫忙銷除國道超速罰單，涉嫌圖利、違反個資法，北檢今指揮警調帶回陳建業等3名員警，稍晚移送北檢複訊；松山分局強調，將全力配合地檢署調查，並深入追查是否有其他員警涉案，將視涉案情節從嚴究辦，並追究相關人員考核監督不周之責。

    據知，陳建業的友人去年開車行經國道北部路段，發現被路旁國道警車照相，他自認超速被拍照，隨即聯絡陳建業幫忙銷紅單。陳員找上艾姓國道警察幫忙，艾員又找上何姓承辦員警，協助銷除罰單。陳建業另還被查出違法擅自利用公務系統非法查詢個人資料。

    松山分局表示，本案是警政署督察室、國道公路警察局自清自檢，報請北檢指揮，北檢今指揮警政署政風室、台北市警局暨松山分局，及法務部調查局北機站，帶回陳姓巡佐接受約詢，另查見疑涉違反個人資料保護法、請託撤銷罰單等情，全案配合台北地檢署偵辦中。

    松山分局表示，除全力配合地檢署調查，並深入追查是否有其他員警涉案，另視涉案情節將視情節從嚴究辦，並追究相關人員考核監督不周之責。

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