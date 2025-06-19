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    宜蘭久病男持刀搶車 犯案動機警方持疑

    警方查扣林男刀械4把。（民眾提供）

    警方查扣林男刀械4把。（民眾提供）

    2025/06/19 20:45

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭54歲林姓男子，疑似久病厭世，17日凌晨2點多持刀在南方澳豆腐岬，欲搶奪停放於路邊的遊客車輛未遂，警方獲報到場壓制，當場查扣刀械4把，對林男想要搶奪車輛至他地輕生說法持保留態度，全案訊後依持刀恐嚇取財未遂送辦。

    蘇澳警分局於17日清晨2點，獲報在南方澳豆腐岬附近有男子持刀欲搶奪路邊民眾車輛，警方獲報後派遣員警前往處理，到場和路人一同壓制、逮捕犯嫌，並查扣相關犯案刀具，所幸過程無人員受傷及財物損失。

    警方調查，犯嫌林男今年54歲，自述長期患病、久病厭世，要前往其他地方輕生，才會臨時起意想要使用路邊民眾車輛，全案訊後依持刀恐嚇取財未遂，報請宜蘭地檢署偵辦。

    據了解，林男犯案現場停有2、3輛車，準備搶奪其中一輛轎車時，因行跡詭異遭發現，隨即被大聲喝斥，由於手上持刀，遊客也不敢大意，趕緊通報警方，就在雙方剛對峙不久，所幸警力很快到場，警民合力將他壓制，民眾見林男遭捕，才安心繼續觀浪賞星，也為宜蘭行留下一場驚魂記。

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    林男持刀在路上找尋車輛想要搶奪。（民眾提供）

    林男持刀在路上找尋車輛想要搶奪。（民眾提供）

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