好心肝診所私打疫苗挨罰200萬 大逆轉改判免罰確定

最高行政法院認定台北市政府裁罰不合法，今天自為判決，逆轉改判好心肝診所（見圖）勝訴，不得裁罰確定。（資料照）

2025/06/19 19:31

〔記者楊國文／台北報導〕2021年間，COVID-19疫情嚴峻，卻傳出台北市好心肝診所違規替700多名非屬第一至第三類醫事人員施打疫苗，引起「特權疫苗」風波，事後遭台北市政府以施打對象不符規定為由裁罰200萬元，好心肝診所不服興訟抗罰，但被台北高等行政法院判決敗訴；全案上訴後，最高行政法院認定北市府裁罰不合法，今天自為判決，逆轉改判好心肝診所勝訴，不得裁罰確定。

全案源於2021年間，新冠肺炎肆虐，民眾搶打疫苗，好心肝診所被爆料違規替不符資格者私打AZ疫苗，施打對象大多非第一至三類醫事人員，由於藝人侯昌明、曾雅蘭、郭子乾、商界名人如PChome董事長詹宏志等人都是施打民眾，挨批「特權疫苗」。

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檢調為釐清有無不法，約談好心肝基金會負責人許金川，時任市長柯文哲也被告發涉嫌圖利罪。不過，檢方偵查認定犯罪嫌疑不足，將全案簽結。

行政責任方面，台北市政府調查，好心肝診所2021年6月4日已替相關醫事人員和員工接種疫苗，同年月7至8日仍向台北市政府衛生局領取COVID-19公費疫苗，卻未依中央疫情指揮中心規定，替醫事人員、防疫人員、高接觸風險第一線工作人員接種，違反傳染病防治法規定，依法裁罰200萬元罰鍰。好心肝診所不服，提起行政訴訟。

台北高等行政法院審理認為，中央疫情指揮中心公布的疫苗接種政策，已踐行公告程序而生效，好心肝診所所為已違反接種政策，北市府的裁罰，並無裁量瑕疵或違反比例原則。全案上訴最高行政法院。

最高行政法院審理認為，中央流行疫情指揮中心（中央指揮中心）是由衛福部報請行政院同意成立期間，傳染病防治法的中央主管機關仍為衛福部。傳防法第29條第1項所稱「中央主管機關訂定之預防接種政策」，應以衛福部訂定發布者為限；中央指揮中心以其名義自行對外發布的預防接種應變措施，醫療機構縱然未予配合，仍不得直接依傳防法第65條第3款規定予以裁罰。

最高行指出，行政機關對不確定多數事件所為通案、反覆性的規範，其拘束對象在規範事件反覆發生時，仍有增、減的可能，難以個別化確定其範圍者，為行政程序法第150條第1項所稱的法規命令，須依法刊登於政府公報或新聞紙，才有效力，不得因使用一般性特徵描述規範對象，即認定屬對人之一般處分，而規避錢行相關法規命令生效要件。傳防法主管機關或中央指揮中心依法律授權發布的預防接種政策，或相關必要應變措施，若屬法規命令，也應刊登於政府公報或新聞紙，才有效力。

因此，好心肝診所進行相關接種行為，即使未配合辦理也不構成違反傳防法第29條第1項規定，不得依傳防法第65條第3項規定裁罰，北市府裁罰200萬元的處分為不合法，因此自為判決，將訴願決定及原處分均撤銷，全案確定。

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