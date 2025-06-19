上櫃「新華泰富」爆內線交易、中資 董事等7人遭搜索約談

台北地檢署今指揮調查局發動搜索，帶回鄒等7名被告，並一併查證該公司近期因市場派經營權之爭，而流傳10年前該公司派引進約3成中國資金的過程，是否涉及違反兩岸人民關係條例。（資料照）

2025/06/19 18:50

〔記者張文川／台北報導〕股票上櫃公司「新華泰富」傳出疑涉內線交易案，2019年底公司決定出售時值8.5億元的桃園中壢3千多坪土地，時任許姓董事、羅姓監察人於發布重訊前的禁止內部人交易期間偷偷買股，鄒姓董事則涉傳遞內線消息，台北地檢署今指揮調查局發動搜索，帶回鄒等7名被告，並一併查證該公司近期因市場派經營權之爭，而流傳10年前該公司派引進約3成中國資金的過程，是否涉及違反兩岸人民關係條例。

台北地檢署表示，檢察官於今日指揮台北市調查處、新竹市調查站，偵辦鄒姓等人涉嫌違反證券交易法及兩岸條例案件，持搜索票搜索鄒姓時任董事等7名被告的住居所及新華泰富公司等11個處所，並通知鄒等7名被告、2名證人到場，預計晚間陸續移送北檢複訊。

請繼續往下閱讀...

新華泰富為某知名連鎖美語補習班的母公司。檢調調查，新華泰富於2019年12月27日發布重訊，公告出售桃園市中壢區3141坪土地，每坪27萬餘元，交易總價值8億5000萬元。

時任鄒姓董事於公司發布此項重訊前，將此重大內線訊息傳遞給當時的許姓董事、羅姓監察人等人，許、羅身為內部人，卻於重訊發布前的內部人禁止交易期間，投入各數十萬元違法買賣新華泰富股票，涉嫌內線交易。

此外，該公司近期因市場派、公司派經營權之爭，訊息戰正酣，檢調接獲民眾檢舉指出，2015年至2016年間中國資金入主新華泰富，約占公司3成股權，質疑違反兩岸條例，檢調今對此也將一併查證是否有違法情節。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法