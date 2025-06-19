淘空遠航36億重判收押！張綱維稱母癌末期 請求1.2億交保盡孝

涉淘空遠航36億遭重判收押 張綱維稱母癌症4期「骨轉移」請求高院同意1億2千具保盡孝。（記者楊國文攝）

2025/06/19 17:55

〔記者楊國文／台北報導〕遠航董事長張綱維涉掏空遠航36億元，一審被判刑15年並配戴電子腳環監控，但上訴後，高等法院發現張有接近港口等7度違規遭科控示警，今年4月改為羈押張；高等法院今召開延押庭，張打出溫情牌，稱高齡母親罹患癌症四期，且已經「骨轉移、腦轉移」，請求同意他提出1億2千萬元（包括一審的8千萬元）保釋金，及接受電子監控等替代方案，讓他交保回家照顧母親；高院近日以書面裁定。

高院今日下午提訊張綱維召開延押庭，張綱維和律師團替他4月2日被認定有逃亡之虞而羈押喊冤，當時高院認定張有7度違規遭到科控示警，其中2度接近苗栗溫仔頭漁港，疑有逃亡之虞，事實上是因為電子閘門定位誤差導致，張自己絕不可能違規或逃亡，棄癌癌的年邁母親及未成年子女於不顧。

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張稱，母親罹患癌症第四期，目前癌症已轉移到腦部、骨頭，請求讓他具保停上羈押，能夠回家照顧母親。張的律師指出，張綱維之前一直有依規定每天向科控中心報到，並非故意違反電子監控命令，請求高院同具張具保停止羈押，願意配戴電子腳鐶、每天向警方報到及加保至1億2千萬元等方式，代替羈押。

律師說明，一審之前命張綱維以8千萬元交保，目前已找到一位頗有名望、成功的女企業家願意替張出具3千萬元的保證書，另外家人已籌到1千萬元，加起來共1億2千萬元，張獲交保後，一定不會逃亡，不敢陷這名幫忙他的女性於不義，使得她3千萬保證金被沒入。

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