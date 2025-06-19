全國直升機臨時起降點約1300處 空勤總隊曝山難搜救飛行成本

內政部今日部務會報安排空勤總隊報告「直升機臨時起降點運用」，圖為空勤總隊航勤組長李孝勇。（記者李文馨攝）

2025/06/19 17:21

〔記者李文馨／台北報導〕內政部長劉世芳表示，為提升空中救援效率，儘量飛近待救者遇難地點，空勤總隊已盤點全國可供直升機臨時起降點約1300多處；對於山難搜救的飛行成本，空勤總隊說明，黑鷹直升機每小時34萬元、海豚直升機每小時27萬元。

劉世芳今天透過新聞稿表示，空勤總隊已盤點全國可供直升機臨時起降點約1300多處，由於山區地形複雜、氣候多變，直升機飛行操作具高度風險，除請各級地方政府重視直升機臨時起降點增設與安全維護外，未來也將持續盤點潛在災害區域需求，結合消防、民航、國家公園等跨機關協調，強化空地聯合救援體系，縮短救援時間，減少高風險人員吊掛作業，整體提升我國山域應變與救災能力。

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空勤總隊表示，目前盤點全國可供直升機起降點包含有南湖大山山屋落地點等高山救援起降點計34處；國家公園管理署所列管的臺18線新中橫公路108.5K大型車停車場停機坪等高山起降點39處；各縣市消防機關管轄的責任區緊急起降點共1253處及民航局公告臺北榮民總醫院等直升機起降點15處。

空勤總隊指出，經統計近年高山救援，多以長時間懸空吊掛方式進行，機組員需承受高風險環境與飛機系統繁重負荷，在飛行安全的前提下，應以落地運載人員方式執行救援，增加操作安全裕度，因此有必要持續增設臨時起降點，並依飛行器型態及任務需求進行設置，以圓滿達成救援任務。

另外，為遏止不負責任登山行為，內政部4月研擬訂定相關規範與罰則，並納入使用者付費機制。對此，空勤總隊航勤組長李孝勇表示，空勤總隊為執行機關，主要任務包含救援、救災、救難，由申請機關依照各個案進行驗證和審查，確認是否違反相關規定，再決定是否要罰款；在飛行成本部分，目前黑鷹機每小時飛行成本約34萬元，海豚直升機每小時飛行成本約27萬元。

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