「裝熟客」向店家借錢落跑 滑手機驚見犯行被推播…決定投案

黃姓男子（中）屢「裝熟客」向店家借錢落跑，一早滑手機驚見犯行被推播，前往中壢派出所投案。（記者李容萍攝）

2025/06/19 19:55

〔記者李容萍／桃園報導〕家住桃園市中壢區、遭詐欺通緝的43歲黃姓男子，近1個月來屢以「裝熟客」手法，謊稱「母親是附近攤商且還是常客的弟弟，急須借錢，會馬上拿來還」為由，陸續向刈包店、咖啡店家借錢得逞，再留下假的電話號碼，黃男今（19）日上午起床滑手機發現各家媒體新聞熱播他的犯行，心生悔意，自行前往中壢警分局中壢派出所投案，訊後解送台北、新北及桃園地檢署歸案。

據了解，受害的刈包店老闆娘月前在臉書社團「我是永和人」貼文指出，黃男一開始先自稱母親在永安市場賣鹹水雞，還稱是刈包店常客的弟弟，過程中不斷假裝與母親講電話，最後下訂22顆刈包、20杯紅茶及1瓶汽水，還說母親攤位零錢不夠，於是借了4千元零用金，但之後就再也沒回來。

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黃男食髓知味，日前再到台北市中山區一間咖啡店消費，一進到店內，就跟店員裝熟，說自己是附近住戶，常常來這裡消費，等對方卸下心房後，開始追加點餐到10幾杯咖啡，讓店員忙得不可開交；接著假裝突然接到電話，聲稱母親正在做生意，身上只有大鈔無法找零給客人，向店家詢問是否能借錢。一開始店家有點遲疑，黃男竟拍桌以半強迫方式逼迫店家借錢，讓人難以拒絕。

警方接獲被害店家報案，發現黃男慣用的手法是假裝訂購大筆訂單，趁著攀談過程，在對方放下戒心時，謊稱急需借錢，聲稱家就在附近，很快就會還錢，卻在拿到錢後人間蒸發。案經警方擴大調閱監視器追查，原本已掌握黃男身分，雖然黃男今日上午黃男見法網恢恢，決定投案，警方不排除還有其他店家受害，將擴大調查。

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