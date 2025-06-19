詐團收簿手收購1人頭帳戶 賠被害人10萬獲緩刑

吳姓男子「收簿手」向謝姓男子收購人頭帳戶，害桃園王姓男子被詐團騙走10萬元。法院審酌吳已賠償王10萬元損失，判他1年10月徒刑，緩刑5年。（記者林嘉東攝）

2025/06/19 17:39

〔記者林嘉東／基隆報導〕吳姓男子擔任詐騙集團「收簿手」，負責收購人頭帳戶，以謝姓男子積欠3萬元債務，要求提供帳戶抵債，詐團取得他的人頭帳戶後，將王姓被害人受騙的10萬元洗到海外。法院審理時，審酌吳男已賠償王男10萬元損失，雖依詐欺罪判處吳男1年6月徒刑，但給予他緩刑5年的機會。

判決指出，吳男替詐團收購人頭帳戶，謝姓男子欠他3萬元，無力償還，吳男要求謝男提供帳戶來抵債。吳男取得謝男帳戶、密碼，上繳給暱稱「大陸雞」的詐團成員，致王姓被害人因誤信詐團操作比特幣買賣打工詐術，被騙走10萬元積蓄。

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警方獲報追查，王姓男子依詐團指示匯出的10萬元，匯入謝男的帳戶，溯源追出謝男以賣帳戶抵債，再逮到「收簿手」吳男。基隆地檢署調查後，將吳男、謝男分別依詐欺取財罪、洗錢罪起訴。

基隆地院法官認為，吳男加入詐欺集團負責收購帳戶，謝提供帳戶供詐團洗錢，2人不思循正途獲取收入，致王男受有財產上損害，考量2人坦承犯行，吳男也全額賠償王男10萬元損失，依詐欺取罪判處吳男1年6月徒刑，緩刑5年，並支付公庫6萬元。謝則犯洗錢罪，處有期徒刑2月，併科台幣1萬元罰金。

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