赤腳泡乾冰10小時！男截肢詐保獲緩刑 主謀判刑6年定讞

兩男共謀詐保，由一人雙腿浸泡乾冰10多小時導致截肢，向5家保險公司騙取保險金，高院判主謀6年徒刑定讞，截肢共犯獲輕判緩刑。圖為顆粒乾冰。（法新社）

2025/06/19 17:07

〔記者楊國文／台北報導〕男子廖建富為詐領保險金，與昔日的高中同學張男共諜，由張男扮演苦主，將雙腳侵泡在放滿乾冰的桶子內10多小時，佯稱張騎車夜遊失溫凍傷，送醫後雙腿截肢，企圖向5家保險公司詐取保險金，最終僅向1家保險公司詐得23萬餘元，其餘詐領4103萬元未成功，台北地院依「傷害成重傷罪」、5個「詐欺取財未遂罪」，判廖男6年徒刑；廖男上訴坦承犯行，但主張一審判刑過重，高等法院今仍判決駁回定讞。

至於詐保不成而遭截肢的張男，目前只能穿著義肢生活，一審認定他始終坦承犯行，且與所有保險公司達成和解，分別表示同意其緩刑或輕量刑，因此判張男2年徒刑、緩刑2年確定。

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檢方起訴指出，張男與廖男曾是高中同學，2人謀議詐領保險金，由張男自2005年10月至2023年1月19日之間向5家保險公司投保健康險、壽險、傷害險、長照險、旅行平安險等8張保單。

2023年1月26日，2人一同前往購買乾冰後，返回廖男住處，由張男雙腳赤足泡在放滿乾冰塑膠桶中，但張男因為疼痛難耐而抽腿而出。

當晚，廖男遂以束帶綑綁方式，將張男固定在椅子上，使張男雙腿得以浸泡在放滿乾冰的塑膠桶內，廖男則在旁錄影、拍照，結果張男忍痛自26日深夜至27日中午12時為止，將雙腿浸泡在乾冰塑膠桶內10多小時之久。

廖男於同月28日凌晨，將受傷的張男送醫，診斷結果發現張男受有雙側小腿以下4度凍傷併腔室症候群併骨缺血性壞死、敗血症、橫紋肌溶解症等傷害，即使住院治療，仍造成雙下肢機能完全毀敗的重傷程度，必須截肢。

廖男和張男進行截肢手術住院期間說好，向保險公司佯稱，張男因騎機車夜遊，中途感到腿部寒冷，提前返家，經評估身體狀況後故緊急到醫院急診，向5家保險司詐保。不過，僅1間保險公司誤信被騙23萬多元保險金，另4間保險公司察覺有異未理賠向刑事局報案，廖2人欲詐領4103萬元失敗。

台北地院審理時，廖男認罪，法官依「傷害成重傷罪」、5個「詐欺取財未遂罪」等罪，重判廖男6年徒刑，廖男認為判刑過重，提起上訴，質疑「張男輕判緩刑，我為何判6年徒刑」？

高院認定，廖男是此保險詐欺案的主導角色，且張男在自殘過程中遭受重大痛苦，造成不可彌補的肢體殘缺，犯後又和3家保險公司達成和解，反觀廖男均未和保險公司和解，2人犯罪情節和犯後態度均不同，一審判廖男6年適當，今駁回上訴確定。

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