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    批陳吉仲進口蛋獨厚超思 邱毅挨告北院判無罪

    前立委邱毅。（資料照）

    前立委邱毅。（資料照）

    2025/06/19 16:52

    〔記者張文川／台北報導〕農業部2023年3月因應缺蛋，專案進口雞蛋，前立委邱毅同年9月發文批評進口雞蛋政策是「照顧朋友遺孀」，時任農業部長陳吉仲認為邱毅所言不實，委由律師到台北地方法院提起刑事加重誹謗自訴；台北地院審理後，今天判邱毅無罪；可上訴。

    邱毅2023年9月3日在臉書貼文指稱，「超思」資本額僅50萬元新台幣，一人公司、沒有進口蛋品的經歷，卻能承攬政府約6億元標案、進口8814萬顆巴西雞蛋，其負責人秦語喬「是岡山眷村子弟，但她老公過去從事蛋品貿易銷售，與陳吉仲是老朋友。秦語喬老公死後，陳吉仲特別照顧老友的遺孀，因此把這個有油水的生意交給她」，質疑農業部決策獨厚秦語喬。

    陳吉仲認為邱毅所言不實，委由律師林安冬遞狀指控，邱毅所稱的官商勾結、發災難財等語，完全不是事實，侵害陳吉仲的名譽，且希望透過法院公開審理，以正視聽，因此提起刑事自訴。

    北院審理時，邱毅答辯自認是合理評論可受公評之事，並非出於惡意，並批陳吉仲不檢討自己，卻提告企圖恫嚇批評者。

    陳吉仲委由律師出庭指出，「照顧老友遺孀」等語並非評論，而是涉及事實陳述的真偽，邱毅未經合理查證即發布不實，惡意指控並延伸評論官商勾結、大發災難財等，自非合理評論。

    北院法官審理後，今天宣判邱毅無罪，可上訴。判決理由尚未公布。

    時任農業部長陳吉仲。（資料照）

    時任農業部長陳吉仲。（資料照）

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