為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    陳柏諺勒斃馬國女大生 無期改判18年10月定讞

    陳柏諺改判18年10月徒刑；最高法院今駁回檢、辯上訴定讞。（資料照）

    陳柏諺改判18年10月徒刑；最高法院今駁回檢、辯上訴定讞。（資料照）

    2025/06/19 16:10

    〔記者張文川／台北報導〕男子陳柏諺2022年10月掐死馬來西亞籍24歲蔡姓女大生，檢方起訴建請判處死刑，一審、二審皆依殺人罪判無期徒刑，經最高法院撤銷發回，高等法院更一審今年3月認定陳男符合自首，且犯後具悔意，改判18年10月徒刑；最高法院今駁回檢、辯上訴定讞。

    檢警調查，陳柏諺主動追蹤蔡女Instagram而認識，2022年10月13日上午，陳男赴蔡女位於北市士林區的租屋處，要求她返還先前轉帳給她10萬元，但遭拒之後竟起殺意，左手持粉紅色抱枕悶住蔡女眼睛，右手掐住蔡女的脖子，致窒息死亡。

    陳男犯後返回新北市鶯歌區的租屋處，傳訊息向父親表達尋短念頭，家人隨即報警赴陳的租屋處，陳男見躺在床上，身旁有藥物散落，員警詢問他「發生什麼事？」陳男回稱「我殺人了」，警方循線發現蔡女被勒斃。士檢依殺人罪起訴陳，認為不算自首，建請量處死刑。

    一審士林地院審理時，陳否認殺人，辯稱是受蔡女之託將她殺害，辯護律師主張是「謀為同死」。但查無任何蔡女有輕生念頭的證據，認定陳是為了錢而勒斃蔡女，判處無期徒刑。

    高院也認定不是謀為同死，而是殺人，但認定陳符合自首減刑規定，且犯罪情狀未達「情節最重大之罪」程度，仍判無期徒刑。最高法院撤銷發回更審。

    高院更一審今年3月認為，陳男符合自首要件，且在試圖自殺前，有將蔡女資訊提供給父親，陳在自殺未果後，於警方尚不知道他在蔡女租屋處犯案時，即對前往其住處的員警坦承殺人，使司法機關得以儘快介入調查，符合自首要件；且他在偵查及高院審理期間均認罪，具真心悔悟，考量陳非預謀犯案，也未凌虐增加死者生前痛苦，具悔改更生可能性，改判18年10月。

    最高法院今認為更一審的認事、用法與量刑皆無違誤，駁回檢、辯上訴，全案定讞。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播