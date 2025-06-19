陳柏諺勒斃馬國女大生 無期改判18年10月定讞

陳柏諺改判18年10月徒刑；最高法院今駁回檢、辯上訴定讞。（資料照）

2025/06/19 16:10

〔記者張文川／台北報導〕男子陳柏諺2022年10月掐死馬來西亞籍24歲蔡姓女大生，檢方起訴建請判處死刑，一審、二審皆依殺人罪判無期徒刑，經最高法院撤銷發回，高等法院更一審今年3月認定陳男符合自首，且犯後具悔意，改判18年10月徒刑；最高法院今駁回檢、辯上訴定讞。

檢警調查，陳柏諺主動追蹤蔡女Instagram而認識，2022年10月13日上午，陳男赴蔡女位於北市士林區的租屋處，要求她返還先前轉帳給她10萬元，但遭拒之後竟起殺意，左手持粉紅色抱枕悶住蔡女眼睛，右手掐住蔡女的脖子，致窒息死亡。

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陳男犯後返回新北市鶯歌區的租屋處，傳訊息向父親表達尋短念頭，家人隨即報警赴陳的租屋處，陳男見躺在床上，身旁有藥物散落，員警詢問他「發生什麼事？」陳男回稱「我殺人了」，警方循線發現蔡女被勒斃。士檢依殺人罪起訴陳，認為不算自首，建請量處死刑。

一審士林地院審理時，陳否認殺人，辯稱是受蔡女之託將她殺害，辯護律師主張是「謀為同死」。但查無任何蔡女有輕生念頭的證據，認定陳是為了錢而勒斃蔡女，判處無期徒刑。

高院也認定不是謀為同死，而是殺人，但認定陳符合自首減刑規定，且犯罪情狀未達「情節最重大之罪」程度，仍判無期徒刑。最高法院撤銷發回更審。

高院更一審今年3月認為，陳男符合自首要件，且在試圖自殺前，有將蔡女資訊提供給父親，陳在自殺未果後，於警方尚不知道他在蔡女租屋處犯案時，即對前往其住處的員警坦承殺人，使司法機關得以儘快介入調查，符合自首要件；且他在偵查及高院審理期間均認罪，具真心悔悟，考量陳非預謀犯案，也未凌虐增加死者生前痛苦，具悔改更生可能性，改判18年10月。

最高法院今認為更一審的認事、用法與量刑皆無違誤，駁回檢、辯上訴，全案定讞。

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