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    首頁　>　社會

    連鎖麵包店女店員監守自盜 與母聯手侵占3萬元麵包

    涂姓女子趁老闆娘不在店內，與母親共同侵占店內3萬3千多元麵包，被判處8月徒刑，緩刑3年。（示意圖）

    涂姓女子趁老闆娘不在店內，與母親共同侵占店內3萬3千多元麵包，被判處8月徒刑，緩刑3年。（示意圖）

    2025/06/19 16:59

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市涂姓女子受僱基隆一家知名連鎖糕餅業，竟趁老闆娘不在店內時，打電話給母親到店內，把她事先把未結帳的麵包、蛋糕等糕點打包在塑膠袋內後攜出，累計11次、共侵占店家市價3萬3千多元各式糕餅。基隆地院近日審結，將這對母女依業務侵占罪判處8月徒刑，緩刑3年，須向公庫支付10萬元。

    判決指出，21歲涂女受僱基隆市世紀糕點公司，在義一路門市店、仁五店負責銷售店內麵包、糕點與結帳收銀等工作。去年4月2日，世紀糕點公司老闆清點店內麵包、糕點後發現店內營收嚴重短少，經調閱店內監視器赫然發現，涂女自2月26日起4月1日止，趁老闆娘不在店內時，打電話給40歲的詹姓母親到店內，把她事先打包在塑膠袋內未結帳的吐司、麻糬、布丁、大餅攜出，累計11次侵占仁五、義一路店內各種麵包、糕點合計市價達3萬3785元。

    檢方認定，涂女負責販售世界糕點公司店內麵包、糕點等商品，及結帳收銀等工作，為從事業務之人，竟將店內商品據為己有，並利用職務之便，伺機透過行動電話聯繫其母詹女專程前來將她事先打包好、未結帳麵包、糕點攜帶離去，與詹女共同犯業務侵占罪。

    法院審理時，涂、詹均坦承犯行，法官考量2人無前科，一時失慮觸法，且當庭表示願意賠償店家損失，法官依涂、詹犯業務侵占罪各判處8月徒刑，緩刑3年；緩刑期間須支付公庫10萬元，並沒收2人侵占的3萬3千餘元麵包，如無法沒收，追徵麵包的價額二分之一。

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