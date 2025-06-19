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    台鐵觀光列車又遭詐團假冒！ 「環島之星限定場次」是假的

    詐騙集團假冒台鐵「環島之星」做廣告，被發現後趕快下架。（記者吳亮儀翻攝）

    詐騙集團假冒台鐵「環島之星」做廣告，被發現後趕快下架。（記者吳亮儀翻攝）

    2025/06/19 15:37

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司觀光列車又遭到詐騙集團假冒！台鐵公司今天（19日）發布警訊，繼之前出現以觀光列車優惠價格進行疑似詐騙的社群帳號，近期又在平台發現，以「鐵道旅遊體驗計畫─環島之星限定場次」為名的廣告內容，誘導民眾點擊不明連結並加入LINE私人帳號，提醒民眾這又是詐騙，千萬不要上當。

    之前詐騙集團已經假冒近期很夯的觀光列車「海風號」和「山嵐號」，如今又有詐團假冒「環島之星」觀光列車。台鐵公司說明，「環島之星觀光列車」目前由易遊網旅行社公司取得專屬經營權，相關報名資訊僅經由易遊網及其授權通路對外公告，任何未經授權的促銷活動，無論其名稱、價格或宣傳手法為何都不具備正當性，請勿透過來源不明的平台進行預訂或付款，以免遭遇詐騙。

    台鐵公司表示，近年詐騙手法日益翻新，不肖業者常仿冒官方活動名稱，藉由不實低價優惠吸引關注，再引導民眾加入通訊軟體群組實施詐騙。此類手法多以「一頁式廣告」、「明顯低於市價」為特徵，並常搭配急迫訴求如限量、倒數等進行操作，請多加留意。

    台鐵公司提醒，在查詢票務或觀光列車行程時，務必認明合法管道並主動查證資訊真偽；如有任何疑慮，請立即撥打165全民防詐騙專線查詢或檢舉。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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