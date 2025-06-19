為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄飯糰店女房東帶驗傷單反擊！ 控告樋口夫妻嗆：你死定了

    邵女指著下巴瘀傷指控遭樋口毆傷。（記者黃佳琳攝）

    邵女指著下巴瘀傷指控遭樋口毆傷。（記者黃佳琳攝）

    2025/06/19 15:08

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄青海路日式飯糰店家與房東爆發租屋爭議，樋口飯糰店決定另覓新址開業，但本月租金未給，邵姓女房東16日跑去要錢，樋口夫妻要她「押金抵租金」，雙方爆發衝突後，樋口夫妻昨（18日）在律師陪同下前往高雄地檢署按鈴控告卲女恐嚇等4罪，邵姓女房東也不甘示弱，今也帶著驗傷單跑來雄檢，不但反告樋口夫妻傷害罪，還打算透過強制執行手段，逼他們搬走並賠她10萬元植牙費，更公開嗆聲：「樋口你死定了」。

    樋口夫妻與卲姓女房東今年4月因房租問題起衝突後鬧上社會版面，雙方事後互相隔空嗆聲，樋口飯糰店也決定另覓新址開業，但因合約尚未到期，本月租金未給，卲姓女房東16日登門要錢時，樋口夫妻不給錢，要她「押金抵租金」，邵女理智線斷裂，當場破壞門鎖侵入住處，還打壞樋口夫妻家裡物品。

    警方獲報後將雙方帶回派出所時，途中樋口先生指控邵女在樓梯口推他，導致他重心不穩差慘摔，邵女也反控樋口用拳頭毆打她的下巴，不但造成她牙齒斷裂，須花10萬元植牙，下巴的瘀傷迄今仍未消除。

    邵女得知樋口夫妻大動作到雄檢按鈴控告後，今也按奈不住，先去醫院拿驗傷單後，前往雄檢按鈴控告樋口夫妻傷害罪，還打算透過強制執行手段，逼他們搬走並賠她10萬元植牙費。卲女說，雙方租賃合約明定「押金不得抵租金」，但樋口夫妻不佔理還打人，她希望除了社會公斷外，也期盼司法能還她一個公道。

    邵姓女房東赴地檢署控訴日式飯糰夫妻傷害罪。（記者黃佳琳攝）

    邵姓女房東赴地檢署控訴日式飯糰夫妻傷害罪。（記者黃佳琳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播