高雄飯糰店女房東帶驗傷單反擊！ 控告樋口夫妻嗆：你死定了

邵女指著下巴瘀傷指控遭樋口毆傷。（記者黃佳琳攝）

2025/06/19 15:08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄青海路日式飯糰店家與房東爆發租屋爭議，樋口飯糰店決定另覓新址開業，但本月租金未給，邵姓女房東16日跑去要錢，樋口夫妻要她「押金抵租金」，雙方爆發衝突後，樋口夫妻昨（18日）在律師陪同下前往高雄地檢署按鈴控告卲女恐嚇等4罪，邵姓女房東也不甘示弱，今也帶著驗傷單跑來雄檢，不但反告樋口夫妻傷害罪，還打算透過強制執行手段，逼他們搬走並賠她10萬元植牙費，更公開嗆聲：「樋口你死定了」。

樋口夫妻與卲姓女房東今年4月因房租問題起衝突後鬧上社會版面，雙方事後互相隔空嗆聲，樋口飯糰店也決定另覓新址開業，但因合約尚未到期，本月租金未給，卲姓女房東16日登門要錢時，樋口夫妻不給錢，要她「押金抵租金」，邵女理智線斷裂，當場破壞門鎖侵入住處，還打壞樋口夫妻家裡物品。

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警方獲報後將雙方帶回派出所時，途中樋口先生指控邵女在樓梯口推他，導致他重心不穩差慘摔，邵女也反控樋口用拳頭毆打她的下巴，不但造成她牙齒斷裂，須花10萬元植牙，下巴的瘀傷迄今仍未消除。

邵女得知樋口夫妻大動作到雄檢按鈴控告後，今也按奈不住，先去醫院拿驗傷單後，前往雄檢按鈴控告樋口夫妻傷害罪，還打算透過強制執行手段，逼他們搬走並賠她10萬元植牙費。卲女說，雙方租賃合約明定「押金不得抵租金」，但樋口夫妻不佔理還打人，她希望除了社會公斷外，也期盼司法能還她一個公道。

邵姓女房東赴地檢署控訴日式飯糰夫妻傷害罪。（記者黃佳琳攝）

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