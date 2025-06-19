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    Dior兼職員工謊稱可低價代購精品 詐騙47萬被判刑1年

    楊女假代購精品詐騙3名被害人，侵吞47萬餘元代購款，遭基隆地院判處1年徒刑。（資料照）

    楊女假代購精品詐騙3名被害人，侵吞47萬餘元代購款，遭基隆地院判處1年徒刑。（資料照）

    2025/06/19 15:40

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市楊姓女子曾擔任法國時尚品牌克莉絲汀迪奧（Christian Dior）兼職人員，對外佯稱可用較低的員工價購得Dior等名牌精品，吸引丁女等3名被害人付61萬委託她代購，但只有1人拿到1雙價值2萬7200元的LV休閒鞋，始知受騙。基隆地院審理時，楊女陸續吐回代購款，但仍侵吞47萬餘元。法院將楊女依犯詐欺罪判處1年徒刑，並追徵楊女吞沒的47萬餘元款項。

    判決指出，22歲楊女於2022年間，受雇Dior在台北101精品店擔任兼職人員，並非正式員工，竟於隔年5月離職後，向母親的丁姓、江姓與林姓女子友人謊稱，她可以較低的員工價格買到Dior或其他名牌精品。

    丁等3人分別於同年6、7月間匯款給楊女，代購Dior皮包、LV皮包、勞力士表與LV休閒鞋，合計匯款到楊女帳戶內共61萬餘元，其中，僅林女拿到價值2萬7200元的LV休閒鞋，其餘58萬餘元全遭楊女侵吞，丁女等3人憤而提告楊女詐欺罪。

    法院審理時，楊女雖陸續退還丁女等3人代購款，但仍侵吞47萬元不還，法官認為，楊女共犯詐欺罪2次，分別判處8月，合併執行1年徒刑，並追徵楊女尚未返還給被害人共47萬元代購款項。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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