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    曳引車掉落一根木條釀機車騎士摔死 司機與公司判賠1350萬

    曳引車掉落一根木頭釀機車騎士摔死，新竹地院判司機與公司需賠1350萬。（記者蔡彰盛攝）

    曳引車掉落一根木頭釀機車騎士摔死，新竹地院判司機與公司需賠1350萬。（記者蔡彰盛攝）

    2025/06/19 15:04

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕111年9月間邱男開營業曳引車行經新竹市西濱路，疏未捆緊載運的木條，導致1根木條掉落地面，洪男騎機車經過時閃避不及輾過木條，當場摔車倒地，經送醫傷重不治，新竹地院判邱男與公司需連帶賠償死者母親、配偶、2名子女共約1350萬元。

    家屬說，事發當晚，邱男開營業貨運曳引車沿竹市西濱路行駛，未將板台置物箱內所載運之木條捆紮牢固，致其中1根木條鬆脫而掉落至路面上，無照騎機車經過的洪男因閃避不及而輾過該木條後，失去重心人車倒地，送醫急救後，仍因缺氧性腦病變、慢性呼吸道疾病及嚴重泌尿道感染而不治死亡。

    刑事部分，新竹地院將邱男依過失致人於死罪判刑10月，緩刑2年。

    民庭法官指出，汽車載運人貨物必須穩妥，物品應捆紮牢固，堆放平穩，道路交通安全規則第77條第2款定有明文。而邱男駕車載運木塊本應注意遵守規定，竟疏未注意，未將物品綑紮牢固，致載運之木塊掉落車道而遭洪男騎機車輾過，倒地受傷死亡，應負全部過失。

    法官認為，洪男縱為無照騎車，最多僅係由公路或監理機關處以罰鍰，與本事故發生並無因果關係；且邱男載運的木條掉落後，現場並無任何警示，洪男騎車行經此路段，亦無從防範。

    法官判給死者母親、配偶、2名子女精神慰撫金均300萬元，加上扶養費，合計邱男與公司以及負責人應連帶賠償死者家屬共約1350萬元。

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