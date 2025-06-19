持手銬埋伏公園廁所性侵女子 惡狼判3年10月再賠100萬

王男持手銬戴安全帽埋伏公廁旁，隨機性侵害女子，台中地院判刑3年10月，民事部分判賠100萬元。（示意圖）

2025/06/19 14:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕王姓男子於2023年間，持手銬戴安全帽在台中市西屯區逢甲公園廁所旁埋伏，隨機性侵害一名女子得逞，案發後逃亡被通緝，警方事後拘提到案，台中地院准予羈押後，依強制性交罪判刑3年10月，民事部分，被害人請求賠償100萬元，王男沒有答辯，台中地院判決應賠償100萬元，可上訴。

判決書指出，王男於2023年5月28日凌晨1時許，在逢甲公園廁所前假裝把玩手機，尾隨被害女子進入廁所，王男戴上安全帽闖入廁所隔間，拿出手銬欲將女子手部上銬，被害人掙扎並搶下手銬丟至隔壁廁所隔間，但王男仍性侵得逞。

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王男犯案後逃逸，被台中地檢署發布通緝，台中市警局第六分局之後逮捕他到案，他在接受警方調查與檢方偵訊時都否認犯行，台中地檢署聲請羈押王男獲准，依強制性交罪起訴。

台中地院審理時，王男才改口承認犯行，法官認定王男隨機犯案，對社會治安有相當危害，且犯後於偵查中否認犯行，又逃亡被通緝後才到案，試圖逃避司法追緝，法紀觀念薄弱，至今尚未與被害人和解或賠償，難以認定他於審理中改口坦承犯行，即認為他犯後態度良好，沒有減刑餘地，判處王男3年10月徒刑。

民事部分，被害人求償100萬元，王男沒有出庭答辯，台中地院認為被害人請求賠償慰撫金100萬元適當，判決王男應賠償100萬元，可上訴。

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