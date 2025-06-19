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    國小畢業禮ipad放機車腳踏墊遭竊學生哭紅眼 屏東警方出手了

    屏縣里港警分局大平派出所所長孫得恩說明案情。（警方提供）

    屏縣里港警分局大平派出所所長孫得恩說明案情。（警方提供）

    2025/06/19 13:10

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕昨天（18日）是屏東縣國小畢業典禮，里港鄉善心企業贈送全鄉每位國小畢業生畢業禮物ipad，結果某國小學生家長將孩子獲贈的ipad和畢業證書暫時放在機車腳踏墊卻遭不明人士拿走，屏縣里港警分局今天（19日）表示，受理報案後立即展開調查，將全力協助失主追回這份代表成長與祝福的畢業禮物。

    事發後，家長在臉書社團發文指出，為了上樓接孩子回家，把禮品放在學校側門的機車腳踏墊上，返回時ipad和畢業證書及獲獎的物品全被偷走，孩子眼睛哭得紅腫；畢業證書可以再向國小申請補發，但孩子憑著自己的努力所獲得的獎項全化成泡影，擔心不知道往後會不會心裡有陰影。

    屏東縣里港警分局今天表示，18日晚間9時許接獲民眾報案，在畢業典禮結束後，將一台里港鄉善心企業贈送全鄉國小畢業生的畢業禮物ipad及學校五育獎等禮物置於活動中心外機車腳踏墊上，遭不明人士竊取。警方受理後立即展開調查，目前積極追查涉案人身分，全力協助失主追回這份代表成長與祝福的畢業禮物。

    警方也呼籲，勿將貴重物品置於無人看管處所，以防宵小有機可乘。如發現可疑人事物，請即時通報警方，共同守護社區安全。

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