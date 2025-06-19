慘況曝！高雄樋口飯糰夫婦控房東破門砸屋、推人下樓

高雄「樋口飯糰」老闆控訴邵姓女房東不僅半夜破門而入，還砸屋、推人下樓。（@isao.higuchi/Threads授權提供）

2025/06/19 13:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高雄青海路日式飯糰店「樋口飯糰」日前與邵姓女房東爆發嚴重租屋糾紛，原本已決定另覓新址重新出發，未料16日晚間再度爆發激烈衝突。樋口夫妻控訴房東破門而入、強闖住處並動手推人，昨（18）日在律師陪同下前往高雄地檢署按鈴控告邵女侵入住居、毀損、恐嚇等罪，老闆今（19）日也在社群發文還原當晚驚魂過程。

樋口飯糰店老闆今日在社群平台「Threads」發文表示，當時邵姓女房東突然破門闖入房間，並對他們進行襲擊。當他們試圖離開五樓時，房東竟無情地將他們從樓梯上推下去，「旁邊沒有證人，也沒有阻止危險發生的人，我感覺我的生命處於危險之中，我想如果我繼續這樣下去，我就會被推下樓而死。」

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老闆坦言，直到成功逃出到一樓的那一刻，他才終於鬆了一口氣，慶幸自己仍然活著，而那種恐懼實在難以形容。由於類似的事件再度發生，這次他們決定不再沈默，選擇公諸於世並由司法介入。

老闆也在貼文中感謝台灣民眾一路以來的支持，並特別致謝協助處理法律事宜的委任律師陳頂新，也對於再次造成社會困擾深感抱歉。

貼文曝光後，引發網友廣泛關注與聲援，「這房東也太壞了吧！支持提告，希望這名惡房東能受到制裁」、「先設法儘速離開，跟這種人待越久心理壓力越大，心有餘力建議提告讓他長記性」、「破了好多門...沒有頭緒，這門怎麼裂的」、「希望不要再有一次，可以下載110視訊報案APP，隨時提高警覺 加油!」

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