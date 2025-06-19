新北校園又傳學生頸部被割傷 被害學生家長憤找警察到校

外界擔心新北又發生學生割頸案，校方澄清是被塑膠尺戳到劃傷，示意圖。（記者翁聿煌攝）

2025/06/19 12:33

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三重區某國小3學童下課嬉鬧時，一名學童拿塑膠尺不慎戮到其中1人的脖子，劃出一條10餘公分的血痕，所幸未傷及動靜脈血管，被帶往保健室包紥，受傷學童的家長認為對方是蓄意為之，帶著轄區警察趕到校門口，校方趕緊請雙方家長到派出所調解，校方事後也在校園宣導，避免手持文具玩鬧以免造成意外傷害。

有家長擔心重演2023年12月新北市某國中的學生割頸案，校方澄清說明，事件發生於16日下午3點多，學校下課時間，4年級某班學童A與B兩人在教室走廊互相搔癢嬉鬧，C生也想加入，他正好看見同班的D生手上有剛到福利社購買的15公分長的塑膠尺，便拿起來朝著A生揮舞，塑膠尺的尖端剛好戳中A生的脖子，在右頸劃出一道10餘公分的血痕，同學馬上將A生帶到保健室包紥。

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導師隨即通知A生家長到校，由於A生過往之曾遭到C生潑水戲弄，家長認為C生是故意的，聯繫轄區派出所員警到學校門口想要提告，校方見狀馬上聯繫C生家長到校，請雙方家長到派出所調解，並簽協議書，A生家長並賠償200元醫藥費。

校方表示，學校事後也進行校安通報及事件後續的追蹤輔導，並尊重家長要求，請導師調整班級座位，避免兩位學童過多接觸，也在學生朝會上宣導，提醒小朋友玩耍時不要手持文具揮舞，造成傷害意外。

教育局說明，此案因學生互動不當造成不慎受傷事件，學校於事發當下立即啟動處置機制與學生輔導流程，協助受傷學生就醫，並即時聯繫雙方家長，後續配合警方協調辦理，教育局已請學校強化學童人際互動與安全行為宣導，並持續關注相關學生身心狀況，提供學生及家長必要輔導與協助。

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