波蘭男當街襲臀台妹稱「控制不了自己」 警到場還繼續摸

波蘭籍庫姓男子當街襲臀台妹，警方到場盤查身分。（記者姚岳宏翻攝）

2025/06/19 13:19

〔記者姚岳宏／台北報導〕2名年輕辣妹昨天上午走在台北市中山區一江街時，遭到一名波蘭籍男子尾隨、並趁機偷摸屁股，2女除蒐證錄影還立刻報警，警方到場時，該男還繼續襲臀動作，後來波蘭男的姊姊聞訊下樓，表示弟弟生病了，並火速拿錢出來與2女達成和解，2女暫不提出性騷擾申訴及告訴。

2名遭襲臀的20歲女子，將蒐證過程PO網，提醒女孩們走在路上，千萬要注意身邊的陌生人，稱該變態男在路上隨機偷摸女孩屁股，摸完一個又偷摸另一個，真的有夠噁心。

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據了解，38歲波蘭籍庫姓男子與姊姊同住在附近飯店，來台目的是身心出狀況需就醫，當時男子趁姊姊不注意，下樓閒晃，看到路邊年輕女子，疑控制不了自己，竟動手襲臀，姊姊事後向2女不停道歉，並付錢達成和解，據知，後來又有另1女到警局報案，表示先前也遭該男襲臀，警方聯繫姊姊後，同樣向該女達成和解。

另據知，庫男上月5日搭機來台，卻在北捷忠孝敦化站朝1女襲臀，該女堅提告訴，庫男被依強制猥褻罪移送偵辦，檢察官裁定3萬元交保候傳，案件還在偵查中，庫男又涉襲臀案。

中山分局表示，長春路派出所昨天上午10時許接獲110報案，稱有民眾在一江街31號前遭外國人士跟蹤騷擾，需警協助。

到場了解，是許姓及吳姓2名女子在該處遭1名波蘭籍男子以徒手觸摸臀部，致認有遭性騷擾等情，後續由波蘭籍男子家人與被害人達成和解，不提出性騷擾申訴與告訴，登載備查。

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