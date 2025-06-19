欠債把姑丈1千餘元支票改為113萬 歪念姪一審判3年4月

洪姓男子涉竄改謝姓姑丈開出的支票面額與發票日，因洪拒不認錯，台南地院判他3年4月徒刑。（記者王俊忠攝）

2025/06/19 13:15

〔記者王俊忠／台南報導〕洪姓男子積欠林姓男子一些錢，洪男為了還債，竟把其姑丈開立的面額1050元支票，變造為113萬元面額，再盜蓋姑丈印章於支票塗改處，把這變造的支票拿給林男，林男發現有假、提告。台南地院查明洪男變造支票事實、依變造有價證券罪判他3年4月徒刑。

判決指出，洪男未經其謝姓姑丈的授權，於2020年10月12日下午，在台南市某地擅自將謝男先前所開立的面額1050元支票，發票日為2020年9月5日，變造為面額113萬元、發票日2020年10月20日的支票，洪再拿姑丈的印章盜蓋在支票的塗改處。10月12日當天晚間，洪拿著變造面額的支票到高雄市某地交給林男，作為擔保還款之用。

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洪男犯行被揭發後，他在法院開庭辯稱是經過姑丈同意才更改支票發票日與票面金額，沒有變造支票的犯意。

但謝姓男子在法庭證稱，他並沒有把這張支票借給姪子洪男使用、也無授權或同意洪修改支票上的金額與日期。洪男面對姑丈如此說法、僅說「事情發生有點久，跟姑丈講的不一樣」。在謝男離去後，洪對法官堅稱是獲謝同意與授權，但法官說要再傳訊謝男時，洪男卻又拒絕。

法官審認，謝男經營企業、有長期使用票據的經驗，如同意洪男使用此支票，應會提醒洪不能更改票面金額，當無任由洪胡亂更改之理；何況支票更動的票面金額不低，洪男又未能提出他與姑丈的往來紀錄，以謝男稱與洪不常見面的情況下，哪有同意洪更改票面金額，謝自己要負擔大額債務的道理，足認洪男辯解塗改票面金額獲得謝男的同意或授權，是洪的卸責之詞。

法官認為，洪男一再否認犯行、也未獲得謝男的原諒，犯行沒有可以同情、憫恕之處，沒有減刑餘地，因此判洪3年4月徒刑；變造面額的支票要沒收，此案還可上訴。

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