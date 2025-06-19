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    婆媽打麻將忘了回家煮飯 家人怒舉報北車後站商圈賭場

    警方登門查緝。（記者王冠仁翻攝）

    警方登門查緝。（記者王冠仁翻攝）

    2025/06/19 11:44

    〔記者王冠仁／台北報導〕廖姓女子在上個月底，於台北車站後火車站商圈內一處民宅，開設麻將賭場，還專門招攬外出買菜的婆婆媽媽上門「摸兩圈」；但疑似有人打麻將打到沒回家煮飯，家人得知實情後氣得檢舉。轄區警方佈線追查，近日登門查緝，當場逮捕廖女與2名員工、賭客共23人。

    警方調查，廖姓女子從上個月底開始，在台北市重慶北路、台北車站後火車站商圈的一處民宅，開設麻將賭場。由於後火車站商圈平時人潮眾多，廖認為可以當作賭場掩護，同時也在賭場出入口周邊架設許多監視器鏡頭監控，想藉此躲避警方追查。

    由於該處上門賭客大多是外出買菜的婆婆媽媽，許多人買完菜之後順道去打麻將，賭客之間口耳相傳，該處生意越來越好；後期逐漸有一些婆婆媽媽打麻將打到忘記回家煮飯，家人發現異狀後追問，這才發現實情，氣得向警方檢舉。

    轄區大同分局經過連日佈線追查、蒐證，待時機成熟後，員警在行動當天偽裝成大樓住戶、訪客，悄悄進入賭場所在的大樓內，再趁賭場開門時持搜索票登門查緝。警方在現場逮到廖女與2名員工，還有20名賭客，並查扣抽頭金11萬元、賭資22萬元以及賭具麻將、記帳單、籌碼、監視器等證物。

    警方最後將廖女與2名員工依賭博罪嫌送辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

    警方查扣麻將賭具。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣麻將賭具。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣賭資與抽頭金。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣賭資與抽頭金。（記者王冠仁翻攝）

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