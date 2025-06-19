最高層級退役中將高安國當共諜不認罪 出庭嗆「誰背叛國家？」

退役陸軍中將高安國被控當共諜，被高檢署起訴並求刑10年以上，高院提訊高出庭，他否認犯罪，反嗆「誰背叛國家」？（記者楊國文攝）

2025/06/19 13:38

〔記者楊國文／台北報導〕退役陸軍中將、擔任統派團體「中華民國台灣軍政府」總召的高安國，涉嫌遭中國吸收，收取中方資金，吸收現、退役軍人策探、蒐集軍中機敏資料，在台策劃成立武裝內應組織和工作據點，做為中國將來襲台內應，高檢署以國安法發展組織罪起訴高安國等6人，並對高求刑10年以上。高等法院今提訊在押的高安國，高否認犯罪，隨即轉頭進入法庭。

高安國已高齡81歲，但中氣十足，今上午被高院法警押解出庭時，媒體問他「為何當共諜」、「有無背叛國家」等問題時，高回應「我沒有背叛國家」，「誰背叛國家？」

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高檢署和國防部聯手查出，退役中將高安國是我國年涉共諜案層級最高的將領，高退役後，擔任統派團體「中華民國台灣軍政府」總召，並與劉姓女子、侯男等人，於2019年間假藉各式交流為名往來兩岸，並被中國情報工作人員吸收，在台物色現、退役軍人，並接受中方資金挹注。

檢調查出，高男、劉女等人涉嫌在台整建成立武裝組織、工作據點等，並把昔日軍中同僚、部屬納入顛覆政府的作戰計畫成員，密謀在中共武力攻台時作為內應。

另外，侯男則涉嫌吸收張男、陳男、邱男等人，以接觸、發展共諜組織，涉嫌刺探、收集軍中機敏資料及觀蒐軍事要塞戰略部署資訊。

檢調也查出，侯男與陳男去年9月間召集組織成員，涉嫌使用無人機模擬跟監軍方機動雷達車等作戰演練，並將成果向中共回報。檢調估計，高安國與劉女涉收受中方不法資金包括人民幣、美元與新台幣，共約新台幣483萬餘元，侯男300萬多元、張男120萬多元，陳男50萬多元，邱男9萬多元，犯罪所得共962萬多元。

高檢署斥責，高安國以中將副指揮官之階退役，對國家應負有更高的忠誠義務，卻為貪圖私利，使國家安全置於難以預料的危險狀態，日前起訴，並將請高院判10年以上徒刑、劉女8年以上之刑。

此外，侯男4人為圖個人經濟私利，為中國在台發展據點組織，危害危害國家安全，建請高院判處侯男6年以上、張男8年以上、陳男4年6月以上、邱男5年以上之刑。

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