建商總經理偷吃特助不認帳 老闆背刺：連工地的人都知道他有小三......

高雄某建設公司總經理偷吃女特助，老闆不挺自家人作證「全公司都知道他有小三」，示意圖。（資料照）

2025/06/19 13:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕南部某建商曾姓總經理被老婆抓包他和女特助偷情，但兩人不認帳，法官傳喚建商董座出庭時，老闆不挺自家總經理，背刺他「全公司都知道他有小三」，還曾告誡曾男「要養小三不要養到公司」，但曾男仍不聽勸，法官依相關事證，判曾男和陳姓女特助應賠曾妻40萬元。

判決指出，曾男與妻子於2007年結婚，兩人婚後育了兩名子女，2022年間，陳姓女子到建設公司應聘時，因外形姣好、說話得體，被安排當總經理特助，結果陳女當特助還不到一個月，就被曾姓總經理搞在一起，建商老闆發現此事，直覺不妥，但曾男還洋洋得意向老闆炫耀：「除了性行為以外，其餘的親密舉動都有做過了」。

請繼續往下閱讀...

老闆不爽，告誡曾男：「要養小三不要養到公司」，兩人為此還大吵一架，但曾男不聽勸，還是在公司跟陳女摟摟抱抱，全公司同事耳語不斷，「連工地的人都知道陳女是總經理的小三」；消息傳到曾妻耳裡，曾妻暗自蒐證，發現曾男為了哄小三，還花錢讓她去義大利旅遊，甚至大手筆拿出70萬元讓陳女去買名牌包。

此外，曾妻也掌握到老公與同事的對話紀錄，發現曾男完全不避嫌，大方向同事說：「我跟慈慈到現在都沒有做愛過，該做的事情都做過了，就是鳥鳥沒有放進去過」，甚至傳鹹溼訊息給陳女，撒嬌說：「好啦，我會多給妳零用錢的。慈慈好美。我硬了。我以後不會這樣了。我最疼你的了。我保證。明天我寫保證書給妳」。

曾妻翻臉，與曾男多次大吵，兩人最後鬧到離婚收場，曾妻氣不過，向曾、陳兩人提告求償100萬元。高雄地方法院審理時，曾男未到庭替自己辯護，但陳女到案後辯稱，自己跟曾男清清白白，小三不是她，而是前一任特助，且曾男給她70萬元是員工旅遊時給同事在義大利的開銷，不是單給她個人。

法官傳喚建設公司人員作證時，業務主管說，全公司都知道曾男和陳女交往，曾男本人也有向他坦承此事，並強調給陳女的70萬元是他自己給的，跟公司資金無關；建商老闆也不挺自家總經理，說自己有透過公司監視器看到兩人舉止很親密，一起走進總經理辦公室。法官綜合相關事證，認定曾、陳兩人有不倫行為，已侵害配偶權益，因此判兩人應賠40萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法