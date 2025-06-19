賊星該敗！狡猾通緝犯開車衝撞、跳山躲查緝 警察節當天被逮

彭嫌6月4日在桃園市龍潭地區逃逸一度撞路邊，警方圍捕時，彭嫌硬踩油門，突破人群。（記者黃政嘉翻攝）

2025/06/19 12:23

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市與新竹縣警方近日聯手緝獲1名約50歲彭姓竊盜通緝犯，該嫌橫行桃園、新竹地區，身負5條竊盜通緝案件，狡猾躲避查緝，過程不僅駕車衝撞，更跳下山坡逃逸，6月15日警察節，彭嫌仍因腿部骨折狼狽落網，龍潭警當天依竊盜案通緝移送桃園地檢署，彭嫌當天在檢察官訊問後，直接入監服刑。

龍潭警分局指出，彭嫌長期流竄於桃園市南區及新竹縣交界，慣於竊取車輛、車牌作為犯案工具，再鎖定無人看管的娃娃機店，以暴力手段破壞機台搜刮財物，犯案多起，對地方治安造成嚴重危害。

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龍潭分局與新竹縣政府警察局竹東、新湖分局成立專案小組逮捕彭嫌，本月4日在龍潭地區鎖定其行蹤，警方圍捕時，彭嫌逃逸過程中一度撞到路邊，保險桿脫落，警方下車逮人時，彭嫌硬是猛踩油門，突破人群逃逸，警方對開一槍嚇阻，仍被彭嫌成功逃脫。

警方6日再度於新竹縣北埔山區發現其蹤影，彭嫌見警車靠近，竟故技重施，直接棄車跳下數米深的山坡，利用地形逃逸無蹤。

專案小組連日不眠不休地追查與情資分析，15日警察節當天於新竹地區一處藏匿點，將彭姓通緝犯一舉成擒，警方指出，彭嫌因日前跳山逃亡，導致腳踝嚴重骨折、行動困難，面對優勢警力只能束手就擒。

龍潭警分局長鄭文銘表示，此次同仁面對嫌犯的暴力抵抗，仍不畏危險、鍥而不捨，終將此一治安毒瘤繩之以法，值得高度肯定，警方將持續強力掃蕩不法，確保民眾安居樂業。

桃警、竹縣警方聯手緝捕彭嫌。（記者黃政嘉翻攝）

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