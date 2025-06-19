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    獨家》「博弈教父」陳政谷交保後首報到 被問「會去看林明佐嗎」微笑不答

    陳政谷（中）需接受電子腳環監控8個月。（資料照）

    陳政谷（中）需接受電子腳環監控8個月。（資料照）

    2025/06/19 11:14

    〔記者黃旭磊、廖耀東／台中報導〕台中地檢署偵辦九州博弈集團，起訴陳政谷涉洗錢438億元，台中地院17日晚間將交保金額拉高至3.5億元後，以「覓保無著」為由當庭釋放，陳政谷上午8時55分現身南屯派出所報到登記，被本報記者追問「會去看林明佐嗎」？陳政谷微笑不答，看起來心情相當愉快。

    陳政谷為九州集團總裁涉及博弈集團及詐欺集團洗錢案，被外界稱為「博弈教父」、「百億總裁」，今天上午帶電子腳鐐，依台中地院交保規定趕往住處轄區南屯派出所報到，陳政谷身穿名牌「老佛爺」（KARL LAGERFELD）黑色T恤，搭乘白髮友人開乘白色名車抵達，神情愉快還開心與員警打招呼，上午8時55分簽到完即離開。

    由於涉及九州賭博、洗錢、收賄案的前警政監林明佐，因罹癌上週保外就醫，卻因褥瘡第四期被緊急送到高雄某醫院進行清瘡手術，仍在加護病房照護，本報記者追問陳政谷「會去看林明佐嗎」？陳政谷微笑不答，看起來心情相當愉快。

    依照台中地院規定，陳政谷應於每週二、四、六上午8時至10時間，帶電子腳鐐至住處轄區台中市第四警分局南屯派出所報到各1次，而陳政谷曾在今年3月17日被裁定2億元交保，未在21日前籌到具保金額延押2個月，期間多次到南屯派出所報到，常搭「友人名車」簽到。

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