新店女駕駛驚魂！排隊等車位 竟遭陌生男砸車持棍威脅

碧潭派出所員警立即到場處理，發現54歲潘姓男子疑似精神異常，在街上自言自語、大吼大叫，手持一根警棍對49歲余姓女子所駕車輛敲打。（記者鄭景議翻攝）

2025/06/19 11:59

〔記者鄭景議／台北報導〕49歲余姓女子，昨（18）日上午駕車在新北市新店區北新路的馬公公園停車場內排隊等車位時，遭遇突如其來的驚魂插曲，1名疑似精神異常的男子，竟在無預警情況下朝她的車輛丟擲不明物，甚至手持棍棒揮舞靠近，讓她心驚膽跳。警方接獲報案後火速到場，順利尋獲該男子，並依法強制送醫。

余女在社群平台Threads發文表示，當時正值中午時段，她在停車場排隊等候車位，前方1名中年男子情緒激動，不斷碎念還踢推三角錐。原以為是跟其他車主有糾紛，沒想到下1秒，男子竟朝她車輛砸來1包不明物，隨後又揮舞棍棒朝她步步逼近，令她當場驚慌失措、連忙報警。

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「我真的超怕他會砸破玻璃」，女駕駛回憶當下仍心有餘悸。雖然最終人平安無事，但她的小客車右側車門遭到明顯刮損凹陷，心痛不已。她隨後也到警局備案，並呼籲大眾遇到類似情況務必第一時間報警、蒐證自保，「社會真的比我們想像中還危險。」

警方表示，昨上午11時17分，接獲民眾報案指稱有男子持棍砸車，女子在車內求救。碧潭派出所員警立即到場處理，發現54歲潘姓男子疑似精神異常，在街上自言自語、大吼大叫，手持1根警棍對49歲余姓女子所駕車輛敲打，導致車門受損。警方隨後在附近巷口發現潘男，將其帶返所內偵辦，並依毀損及社維法相關規定調查處理。

據了解，潘男雖未列管為精神病患，但因行為疑似異常，警方主動通知消防單位協助，由醫護人員評估後，認定其符合強制送醫條件，已將其送往新店耕莘醫院進行後續處置。

警方呼籲，若民眾發現類似可疑人員或遭遇突發危險，應立即報案，避免事態擴大，同時保留相關證據供後續調查使用。警方也會加強巡邏密度，維護民眾安全。

余女回憶當下仍心有餘悸。雖然最終人平安無事，但她的轎車右側車門遭到明顯刮損凹陷，心痛不已。（記者鄭景議翻攝）

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