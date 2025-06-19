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    首頁　>　社會

    中國封城進不到貨 台商改標賣4萬公斤乾燥蔬菜給統一

    黃姓女子從中國貨口未驗乾燥蔬菜賣給統一公司被判刑10月。示意圖與新聞事件無關（資料照）

    黃姓女子從中國貨口未驗乾燥蔬菜賣給統一公司被判刑10月。示意圖與新聞事件無關（資料照）

    2025/06/19 11:25

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕經營乾燥蔬菜買賣的黃姓女子，是國內食品大廠統一企業的供貨商，2022年武漢肺炎疫情肆虐全球，中國多個城市封城，黃女無法從原來的中國廠商購得乾燥蔬菜，竟改向其他不在供貨商名單內的中國廠商進貨，再更改來源標籤，從中賺取626萬元，被法官依偽造文書罪判刑10月。

    判決指出，黃姓女子的公司以販售乾燥蔬菜為大宗，2022年間，中國因疫情封城，黃女無法向統一公司同意的「興化市聯發食品有限公司」、「雲南龍雲大有實業有限公司」等二階來源廠商購得足夠的乾燥蔬菜原物料，因此她轉向不在供貨商名單內的中國廠商進貨脫水胡蘿蔔、青蔥、辣椒圈。

    檢警查出，黃女把這批未送驗的乾燥蔬菜，改為原供貨商標籤，再套上之前送驗的乾燥高麗菜檢驗合格證號，供貨給統一後，再由統一製作成各類食品販倍給消費者，經估算，已有4萬5810公斤的未驗中國蔬菜被國人吃下肚。

    所幸，這批乾燥蔬菜事後經高雄和台南衛生局進行抽驗查核後，並沒有發現不合規定，統一也自行將留存的樣本再次進行檢驗，也沒有發現有農藥殘留結果不符法定規範；高雄地方法院審理時，黃女坦承犯行，法官考量她與統一已達成和解，且並非為了掩飾輸入對人體健康有危害的食品，才偽、變造相關來源證明及檢驗文件，未對消費者健康產生重大威脅，因此依行使變造準公文書罪判刑10月，可上訴。

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