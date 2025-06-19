拍賣網站兜售模擬槍 警方扮買家逮獲還起出獵槍

桃園地檢署已因違反槍砲彈藥刀械管制條例，將易姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2025/06/19 10:47

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市易姓男子違法持有獵槍、模擬槍，去年9月6日透過拍賣網站，與喬裝為買家的警方相約交易模擬槍時被逮，警方前往易男住處搜索，又起出他持有的獵槍，桃園地檢署已因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，將易男起訴。

檢方調查，易男（60歲）明知可發射子彈且具有殺傷力的獵槍，屬槍砲彈藥刀械管制條例所列管的槍砲，而外觀類似真槍的模擬槍，構造、材質與火藥式擊發機構裝置足以改造為具有殺傷力的槍砲，也被槍砲彈藥刀械管制條例列管，他卻獵槍、模擬槍都持有。

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去年9月間，易男上網透過拍賣網站賣模擬槍，被台中警方網路巡邏時發現，警方喬裝買家與他商談後，雙方商定同年月6日在桃園市桃園區莊敬路1處便利商店碰面交易；易男帶著模擬槍出現在便利商店準備交易時，被警方逮個正著，警方除扣得模擬槍外，也在易男住處起出獵槍1把。

易男應訊時，坦承持有獵槍與模擬槍，分別由不同朋友提供給他，其中獵槍甚至已經放在家中7年了。桃檢偵結後，已因易男違反槍砲彈藥刀械管制條例，將他提起公訴。#

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