清剿喪屍煙彈製毒工廠 嫌犯睡夢中落網

警方查扣二級毒品依托咪酯原料239公克、依托咪酯煙油成品1.9公斤、三級毒品愷他命13公克、丙二醇、甘油各一桶、贓款20萬8千元。（記者劉慶侯翻攝）

2025/06/19 10:31

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊偵八隊，根據保安大隊查獲的毒品案件進行溯源，順利逮獲涉嫌在新北市新店山區製作喪屍煙彈的36歲陳姓男子，查獲依托咪酯原料239公克、依托咪酯煙油成品1.9公斤，及安非他命等毒品，全案依毒品罪嫌移送法辦。

警方表示， 毒品日新月異，「喪屍煙彈」已成為新興毒品中的新霸主，使用狀況氾濫，北市刑警大隊特別針對依托咪酯原料進行打擊。

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北市刑大偵八隊是根據保安警察大隊移辦的毒品和毒咖啡案持續向上溯源，經調閱相關資料分析比對，循線查出陳姓犯嫌涉嫌重大。

警方在蒐證中，查出陳嫌躲藏在新北市新店山區一帶租屋製毒，想藉偏僻山區掩蔽製毒據點並藏放大量毒品。

警方同時查出，陳嫌本身雖不具化學背景，但從網路上學習各種煙彈製作方式，自行調配化學藥品比例進而製成依托咪酯煙彈。

警方表示，煙彈分裝門檻很低，工具簡單，煙油與空的煙彈殼取得容易，再混入依托咪酯原料即可吸食使用。長期濫用毒品可能對腦部及內分泌系統造成損害。

警方經月餘蒐證，調派特勤警力前往陳嫌租住處掃蕩，在對方睡夢中將他逮獲，查扣二級毒品依托咪酯原料239公克、依托咪酯煙油成品1.9公斤、三級毒品愷他命13公克、丙二醇、甘油各一桶、贓款20萬8千元。詢後依毒品罪移送台北地檢署偵辦。

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警方查扣二級毒品依托咪酯原料239公克、依托咪酯煙油成品1.9公斤、三級毒品愷他命13公克、丙二醇、甘油各一桶、贓款20萬8千元。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

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