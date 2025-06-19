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    開毒趴？淡水火警燒死1人 2友不滅火竟開贓車落跑

    消防人員正進行灌救。（記者徐聖倫翻攝）

    消防人員正進行灌救。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/06/19 10:13

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市淡水區忠愛街昨晚（18日）發生火警，1棟2層建物的2樓全面燃燒，當時同在屋內的4人有3人逃出，26歲林姓男子被燒成焦屍，另一名28歲陳姓男子雙腿燒傷留在1樓待援。警方後續追查逃跑的2人，在三芝區將汽車攔到，確定身分後將2人帶回派出所。警方懷疑，這群人可能「開毒趴」不慎引火，詳細情形仍在釐清中。

    據悉，這起火警發生於昨晚6時許，消防人員趕抵時已全面燃燒，眾人將在1樓待援的陳男送醫，火勢熄滅入內發現林男焦屍。警方調閱監視器，發現火警後有1輛車從現場駛離，於是循監視器追查，昨深夜在三芝區街頭找到汽車並攔停，確認裡頭2名男子身分為27歲駕駛陳男、28歲乘客郭男，當下將2人帶回派出所。

    警方表示，這2人開的是失竊車，當時他們僅著褲子，上半身赤裸，還有些許燒燙傷，精神狀況看起來並不穩定，警方目前依竊盜罪嫌偵辦。由於夜間停止偵詢緣故，今上午對2人製作詳細筆錄以釐清案情。

    警方初步調查，火警現場沒有遺書，目前焦黑看不出來起火點，新北市消防局火災調查科人員現已入內採證，詳細起火原因待釐清。警方發現，這4人中除了死者，其餘都有多項毒品前科，高度懷疑這些人在火警前在現場「開毒趴」，不小心引火釀禍。這一推測尚無法證實，陳、郭2人現正製作筆錄中。

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    現場被燒得一片焦黑。（記者徐聖倫翻攝）

    現場被燒得一片焦黑。（記者徐聖倫翻攝）

    逃跑的2人開的是失竊車（記者徐聖倫翻攝）

    逃跑的2人開的是失竊車（記者徐聖倫翻攝）

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