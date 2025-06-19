等了他6年！換來無情封鎖 絕望小三大反擊：讓他家變凶宅

小三與人夫交往6年，遭到無情封鎖避不見面，憤而請友人傳話，挨告恐嚇罪。（情境照）

2025/06/19 10:12

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市邱姓女子與人夫交往6年，最後竟遭到無情的遺棄，還直接將她封鎖避不見面，邱女一度尋短住院，託友人給人夫傳話，「反正他還有一些雅照，我會幫他散播」、「自己發配葬儀社了」、「我會在他家附近貼滿告示…然後變成他們家是兇宅」，人夫心生畏懼對邱女提告恐嚇，法官審理認為，邱女並無加害告訴人犯意，判邱女無罪，可上訴。

判決指出，被告邱女與已婚告訴人曾為男女朋友，前年5、6月間告訴人提出分手，邱女對此不滿，多次撥打電話與發送訊息予告訴人聯繫，而遭告訴人封鎖門號斷絕聯絡。

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邱女一度絕望尋短住院，去年1、2月間，要求告訴人之友人傳話，以發送LINE訊息及電話留言之方式表達：「反正他還有一些雅照，我會幫他散播」、「他的家，我都去過、睡過…到時候我會在他們家附近貼滿告示，然後變成他們家是兇宅」，「他如果真的不處理，我就會這麼做」、「我發配葬儀社了，請他準備」使告訴人心生畏懼，提告恐嚇危害安全罪。

邱女到庭否認犯行辯稱：當時與告訴人分手後，因為遭告訴人封鎖，想要找他出面講清楚，才請友人傳話以聯繫告訴人，並無恐嚇告訴人之意。橋頭地院審理，認為起訴書所載關於被告傳送訊息，難認構成恐嚇危害安全罪，檢察官所提出之證據尚不足為被告有罪之積極證明，亦未達有罪之確信，而判邱女無罪。

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