基隆小吃店驚見中國籍女陪侍脫衣陪酒 警持搜索票逮人送辦

店家被警方查緝後，拉下鐵門暫停營業。（記者吳昇儒攝）

2025/06/19 09:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局督察科與第三分局八堵分駐所近日前往愛一路某家小吃店臨檢時，發現女陪侍疑有脫衣陪酒情形，近日蒐集相關事證後，向基隆地方法院聲請搜索票獲准。昨日深夜見時機成熟，前往該店搜查，果然發現有中國籍女子在包廂內袒露胸部陪酒，當場將相關人員帶回偵辦，並依妨害風化罪將現場負責人及兩名陪酒女子移送法辦。

督察科靖紀小組、八堵分駐所與暖暖派出所等，昨日深夜10時許，見時機成熟，持搜索票進入包廂內時，發現林姓中國籍女子及黃姓女子兩人裸露上半身正在與酒客親熱，當場逮捕兩人，並將現場林姓負責人及實際吳姓負責人帶回訊問。

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警方調查，包廂內共有4名小姐陪酒，其中林、黃二人為了多賺取小費，竟褪去上衣露出胸部與酒客互動，沒想到被偵辦人員當場查獲。

據悉，兩名被逮的女子已經年過半百，但因身材保養得宜，在昏暗的燈光下，看起來約3、40歲，其中黃女本為中國籍女子，結婚嫁來我國後，已經歸化；另一名林姓女子則被查出是以探親名義來我國，沒想到卻在朋友的介紹下，到小吃店脫衣陪酒。

警訊後，認定現場的林姓負責人及兩名脫衣陪酒的小姐涉犯妨害風化等罪，依法將3人移送基隆地檢署偵辦；另實質負責人因案發時並未到場，則依法函送法辦，釐清涉案情形。

據了解，該類型的小吃店內出現脫衣陪酒情形，不外乎小姐為了賺取小費秀舞（脫光衣物）給酒客看，或者是以遊戲方式與酒客對賭，小姐輸了就褪去一件衣物，而酒客輸了需支付1到3百元不等小費。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

基隆警方前往愛一路小吃店臨檢時，發現有脫衣陪酒情形。（記者吳昇儒攝）

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