為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    溪水暴漲釣客受困沙洲 消防隊拋繩槍成功救援

    男子受困沙洲，消防人員到場救援。（圖由消防提供）

    男子受困沙洲，消防人員到場救援。（圖由消防提供）

    2025/06/19 08:16

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣51歲陳姓男子昨（19）日下午前往三灣鄉水漾露營區附近的中港溪釣魚時，因溪水突然暴漲而受困沙洲。苗栗縣政府消防局獲報後，派員前往救援，以拋繩槍協助，成功將男子救上岸。

    苗栗縣政府消防局救災救護指揮中心於昨晚6點30分許接獲頭份警分局轉報，指出中港溪河段有民眾受困，立即調派大隊部、三灣、頭份、南庄等分隊及相關救災單位前往現場展開救援行動。

    消防人員到場後，於對岸確認待救者位置及地形，發射拋繩槍將救生繩送至男子處，指導其穿戴救生衣，並利用鐘擺式方式將其擺盪至岸邊，順利完成救援。陳男獲救後並無受傷，隨後由家人陪同返家。

    家屬表示，陳男昨日下午1點30分許出門前往釣魚，至下午5點仍未返家，家人擔心其安危，便前往中港溪尋找，結果發現陳男受困沙洲，立即通報119請求協助。

    苗栗縣政府消防局提醒，現已進入夏季汛期，民眾進入溪谷、河川活動時，應密切注意天候變化。如發現上游出現烏雲密布、水面混濁、水流加速等現象，應立即離開溪谷並撤離至安全地帶，以防突發性溪水暴漲而受困或發生危險。

    消防人員準備利用拋繩槍救援。（圖由消防提供）

    消防人員準備利用拋繩槍救援。（圖由消防提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播