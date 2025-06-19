溪水暴漲釣客受困沙洲 消防隊拋繩槍成功救援

男子受困沙洲，消防人員到場救援。（圖由消防提供）

2025/06/19 08:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣51歲陳姓男子昨（19）日下午前往三灣鄉水漾露營區附近的中港溪釣魚時，因溪水突然暴漲而受困沙洲。苗栗縣政府消防局獲報後，派員前往救援，以拋繩槍協助，成功將男子救上岸。

苗栗縣政府消防局救災救護指揮中心於昨晚6點30分許接獲頭份警分局轉報，指出中港溪河段有民眾受困，立即調派大隊部、三灣、頭份、南庄等分隊及相關救災單位前往現場展開救援行動。

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消防人員到場後，於對岸確認待救者位置及地形，發射拋繩槍將救生繩送至男子處，指導其穿戴救生衣，並利用鐘擺式方式將其擺盪至岸邊，順利完成救援。陳男獲救後並無受傷，隨後由家人陪同返家。

家屬表示，陳男昨日下午1點30分許出門前往釣魚，至下午5點仍未返家，家人擔心其安危，便前往中港溪尋找，結果發現陳男受困沙洲，立即通報119請求協助。

苗栗縣政府消防局提醒，現已進入夏季汛期，民眾進入溪谷、河川活動時，應密切注意天候變化。如發現上游出現烏雲密布、水面混濁、水流加速等現象，應立即離開溪谷並撤離至安全地帶，以防突發性溪水暴漲而受困或發生危險。

消防人員準備利用拋繩槍救援。（圖由消防提供）

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