性侵繼女還放話「沒做愛不算性侵」 新竹獸父遭判刑

新竹獸父性侵回國奔喪繼女。（情境照）

2025/06/19 06:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女子小美（化名）從國外返台奔喪，繼父陳男竟趁她熟睡時，強抱襲胸撩陰，還要她打手槍，事後竟放話「你又沒搖頭，就認同，我才會去碰」、「我沒跟你做愛過，所以不叫作性侵」，新竹地院依乘機性交罪將陳姓獸父判刑。

法官調查，去年7月小美來台奔喪，暫住在繼父陳男住處。隔天凌晨2點多，陳男見小美熟睡不知且不能抗拒，竟抱住小美撫摸乳房及下體私密處，並脫掉內褲，以手指插入陰道，並拉小美的手去摸其陰莖，以此方式滿足性慾得逞。小美因人生地不熟，且時值深夜，僅能隱忍至天亮後，傳訊向母親好友阿姨求救並報警。

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小美證稱陳男對她指侵後，還拉她手摸陰莖舉動，竟說是扯平其指侵行為，陳男事後還表示「你又沒搖頭，就算認同，我才會去碰」、「我沒跟你做愛過，所以不叫作性侵」等語，陳男顯有不當理解兩性間性關係觀念，然陳男已對自己所為坦承錯誤，且已與小美和解並賠償完畢。

法官審酌陳男身為長輩，竟為滿足個人私慾，率然對前來台灣奔喪的繼女乘機為性交行為，妨害其性自主決定自由，所為極為不該，所幸並無其他強制或激烈行為，考量被告犯後終能坦承犯行，最後依乘機性交罪判刑1年8月，緩刑4年。

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