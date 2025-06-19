消防替代役男性侵13歲少女 竟稱她無視國中小性教育

少女被消防替代役男帶往分隊性侵。（情境照）

2025/06/19 06:24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹彭姓消防替代役男明知網友小美（化名）年僅13歲，竟帶往分隊交誼廳口交與性交得逞，事後還揚言「插你屁眼喔」要她自拍下體照，小美與父親提告求償，彭男竟稱小美無視國中小性教育，本身也要負責，遭新竹地院法官打臉，判他需賠償35萬元還需坐牢3年10月。

13歲的小美說，去年5月彭姓消防替代役男透過社群軟體認識她，不久就在消防分隊2樓交誼廳內，在未違反她意願情形下，發生口交與性交行為。

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去年5月27日下午彭男在竹市某重訓場所內，傳送「插你屁眼喔」、「我就要」、「拍照瞅瞅啊」等文字訊息給她，要她自拍裸露下體照片給他，小美提告要求彭男賠償精神慰撫金86萬元。

彭男說二人係出於兩情相悅之情慾交流，且教育部及各縣市政府教育局對於國中小少年均有性教育，小美明知未滿14歲少女不得發生性交或製造性影像等行為，然小美却置若罔聞，仍同意他進行，顯見小美對自身所受損害也有過失，應減輕或免除他的賠償責任。

刑事部分，新竹地院刑事庭依性侵幼女罪與製造少女性影像罪，判彭男有期徒刑3年10月。由於彭男未和解，小美父親表示不願給彭男緩刑。

法官認為，彭男於性侵犯行時，小美還未滿14歲，心智、身體皆未發展健全，欠缺同意性交意思能力。縱未違反小美意願，彭男所為仍屬故意侵害小美身體權、健康權、貞操權及隱私權，影響小美身心健全發展，造成小美精神上相當痛苦，最後判賠35萬元。

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