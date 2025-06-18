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    外送員遇陣頭欲穿越疑遭攔阻 恐涉強制罪警傳雙方說明

    騎車外送遇陣頭欲穿越陣勢疑遭攔阻，警將傳雙方說明朝強制罪偵辦。（取自社會事新聞影音）

    騎車外送遇陣頭欲穿越陣勢疑遭攔阻，警將傳雙方說明朝強制罪偵辦。（取自社會事新聞影音）

    2025/06/18 22:52

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄三民區鼎泰街因有陣頭熱鬧經過，擋住一名騎機車的外送員，外送員欲穿過陣頭，被陣頭成員攔阻去路，過程被民眾拍下在網路瘋傳，警方今天表示，阻路者可能涉及強制罪，將通知雙方到案釐清案情。

    據了解，這支有爭議的陣頭似乎來自台南，到高雄市三民區進香，申請遶境路權，不料途中遇外送員騎機車要穿過陣頭，陣頭成員立即擋下外送員去路，險些引起糾紛，直到陣頭經過才讓行。

    網傳影片顯示，這支法鼓陣6月15日遶境經過高雄市三民區鼎泰街，當時陣頭擺陣誦經，恰巧一名外送員騎機車經過，因趕送餐欲從中穿過陣頭，陣頭成員立即上前攔阻，疑令他不准繼續往前。

    有網友認為，陣頭擺陣中，依民俗就不該穿越，但也有人認為不應完全封閉道路，神明也不會亂影響人類通行。

    轄區三民二警分局表示未接獲相關報案，主辦單位於活動前曾依規定申請路權，不過，使用道路仍不能完全封閉道路，兩者仍有其差異，主辦單位需保留足夠寬度的車道，供人車安全通行，並指派人員交管和維護秩序，確保公共通行不受阻礙，若有強阻用路人通行，將可能觸及刑法強制罪，將通知雙方到案釐清案情。

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