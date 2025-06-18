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    涉吸金逾億元！台南「政二代」顏大鈞羈押禁見

    台南前副市長顏純左（右）的兒子顏大鈞涉吸金逾億元，台南地院裁定羈押禁見。（民眾提供）

    台南前副市長顏純左（右）的兒子顏大鈞涉吸金逾億元，台南地院裁定羈押禁見。（民眾提供）

    2025/06/18 22:11

    〔記者王俊忠、楊金城、王捷／台南報導〕台南市前副市長顏純左的么子顏大鈞，頂著「政二代」光環，被控涉嫌吸金逾億元，因生活揮霍，疑似債台高築，4月底避不見面，台南地檢署核發拘票，台南市刑警大隊17日晚間在安平區拘提顏到案。檢警依銀行法、詐欺罪嫌偵辦，並以顏犯嫌重大、有逃亡、串滅證之虞聲押，18日晚間近10點，台南地院裁定收押禁見。

    顏大鈞傳出6月11日從高雄小港機場要出境「落跑」，但因被境管，無法出境，南檢簽發拘票，南市刑大追查他的下落，17日晚10點多在顏大鈞曾出現的安平區街頭，將他拘提到案，帶回新營刑大偵辦。

    顏大鈞在台南麻豆區開設禮車租賃公司，經常在社群PO出炫富影片，也以做公益、到廟宇捐款、捐物資塑造親民形象，出事後，台南市政府無給職顧問已被市府解聘。

    顏大鈞涉嫌以投資為名義要被害人將錢交給他投資，有利息支付，但疑為挖東牆補西牆，拿新投資人的錢去回補舊投資人，營造獲利假象。顏純左曾有意幫兒子處理債務，但不了了之，上週還向顏大鈞喊話：「要面對司法、面對債權人」。

    台南地檢署表示，顏姓被告涉詐欺等罪，經檢察官核發拘票後，專案小組於昨晚在台南安平拘提到案。檢察官今日訊問顏男後，認其行為涉犯刑法詐欺等罪，且有潛逃與湮滅證據可能，向法院聲請羈押並禁止接見通信。

    顏大鈞藉父執輩關係，疑涉以禮車租賃、土地開發、政府標案、太陽能光電等投資管道吸金。檢方指出，投資人初期多能如期獲利，顏男也經常在私人招待所邀約餐敘與簡報，藉此拉攏新對象。不過，自去年底以來，部分投資人發現無法收回本金，才陸續報案。

    目前至少有7名受害人報案，個別投資金額從數百萬至千萬元不等，合計金額超過1億元。部分被害人已組自救會，並向法院聲請假扣押，盼透過司法程序追回損失。

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