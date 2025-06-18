盜用前女友個資租車 男認罪獲輕判

陳姓男子盜用前女友個資租車被抓包，法官考量他坦承犯行，判他2月徒刑。（記者林嘉東攝）

2025/06/18 22:03

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市25歲陳姓男子租車時，盜用劉姓前女友的個資，向租車公司租車，直到劉女收到租車公司帳單報警，陳男盜用劉女個資租車的犯行才曝光。基隆地院審理時，陳認罪坦承犯行，「我以後不會再犯了」，法官依陳犯違反個人資料保護法，判2月徒刑，得易科6萬元罰金。

判決指出，陳男與劉女分手後，2023年2月間下班後需要用車，未經劉女同意，登錄某租車公司網路自動租車系統，盜用劉女身分證字號、密碼，讓租車公司誤以為是會員劉女上網租車，而把車子租借出去，並在車子返還後，向劉女收取租車費用；劉女收到租車公司通知繳費信件後才知道遭人冒名租車，報警追查是誰盜用她的個資租車，警方一查原來是陳男所為。

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陳男到案後坦承犯行，表示願意賠償劉女損失，檢方調查後認定，陳男盜用劉女個資租車，同時違反個人資料保護法、偽造文書與無故入侵他人電腦設備等3罪，依陳男涉犯刑度較重的違反個人資料保護法起訴。

法院審理時，陳也坦承犯行，「我以後不會再犯了」，並向法官認罪，希望法官給他從輕量刑，與自新的機會，法院審酌陳男犯後態度良好，依陳男犯違反個人資料保護法判處2月徒刑，得易科6萬元罰金。

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