5億高中生房產誰繼承？賴母若無台灣身分證 只能分得200萬

5億高中生30多筆房地產，是否由原為中國籍的賴母（右二）獨得？賴母國籍是關鍵。（資料照，記者張瑞楨攝）

2025/06/18 20:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕擁有5億房地產的賴姓高中生，與代書助理夏朝源辦理同性結婚，一小時後於夏男住處墜樓死亡，賴母控告夏朝源覬覦財產而假結婚，夏男被依偽造文書罪判刑，已入獄；台中地院今（18日）進一步宣判婚姻無效，至於賴生高達30多筆、市價逾5億元的房地產，原為中國籍的賴母，若仍無法取得台灣身分證，可能只能分配200萬元，餘由賴生名義上此案的「伯父、姑姑、叔叔」（實為兄弟姊妹）繼承分配。

另外，賴母委託律師許哲維，控告夏男與擔任代書的夏父謀財害命（殺人罪），台中地檢署2023年6月認定賴生非他殺，將二人不起訴，高等檢察署台中分署發回續查，中檢今年5月認定賴生極可能自殺，二人再度不起訴，賴母仍不服，再度委託律師許哲維，向台中高分檢提起再議，目前偵查中。

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許哲維曾於上月（5月）底提出再議時表示，賴生遺產繼承分配的最大困擾，是賴母的身分，賴母是否無國籍？還是大陸（中國）人，這是最大癥結。

台中地院今天判決賴生與夏朝源同性婚姻無效，未來如判決確定，夏朝源即確定沒有分配繼承遺產之權，依民法的遺產繼承分配順序，賴生遺產將由賴母一人獨得，不過，賴母原本是中國籍，嫁給阿公（公公）的次子（2008年病故），賴母雖於2008年以照顧「婚生子女」（賴生）為由，向內政部取得中華民國身分證，但實際上賴生並非賴母與賴家次子的「婚生子女」，而是賴母與公公亂倫所生。

賴家之後向內政部檢舉，內政部以賴母向戶政機關登記的文書不實，撤銷賴母身分證，賴母雖於2022年再度申請身分證，卻因有竊盜前科，無法取得良民證而不能如願。

依據「兩岸人民關係條例」規定，「由大陸地區人民依法繼承者，其所得財產總額，每人不得逾臺幣200萬元」，如果賴母是「大陸地區人民」，只能分配200萬元，剩下遺產依民法順序，可能由賴男名義上的「伯父、姑姑、叔叔」（實際為賴生的「兄弟姊妹」）繼承分配，因此，財產繼承最大關鍵，是賴母的國籍問題。

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