又是你！凌晨闖菜市場整箱搬走 偷菜賊辯：腦部開刀缺錢

吳姓男子偷東西被識破，當場人贓俱獲，警方依現行犯將他逮捕送辦。（翻攝社會事新聞影音）

2025/06/18 20:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕「又是你！」彰化溪湖果菜市場昨天（17日）清晨出現「偷菜賊」。吳姓男子趁攤商開市忙碌時，徒手搬走兩箱番茄、一箱苦瓜，正要得手時被識破逮住。他向警方辯稱「因腦部開刀急需用錢」，才想將蔬果轉賣換現金。不過警方查出，吳男其實有多項前科，全案依現行犯將他逮捕送辦。

警方調查，17日凌晨3點52分左右，當時市場剛開張，攤商忙著備貨，吳男（59歲）見四下無人注意，熟練地將蔬果搬上自己的車輛，企圖悄悄離開，不料行跡被眼尖的楊姓女攤商發現，當場喝斥制止報警。

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楊姓女攤商氣憤表示，這些蔬果是她辛苦批來準備販售的生計來源，他直接來就搬走，實在太可惡了。

警方表示，吳男被捕後坦承犯行，但強調自己並非惡意，只是因腦部動過手術、經濟困頓才鋌而走險。然而警方調查後發現，吳男其實並非初犯，過去就有多起竊盜、侵占紀錄，且手法熟練，不排除是慣竊，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

吳姓男子向警方辯稱「因腦部開刀急需用錢」，才想將蔬果轉賣換現金。（翻攝社會事新聞影音）

吳男徒手搬走兩箱番茄、一箱苦瓜，正要得手時被識破逮住。（民眾提供）

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