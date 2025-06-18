5億高中生與同性配偶夏朝源「婚姻無效」 法院判決理由曝光

台中地院判決夏朝源（左）與賴生（右）婚姻無效的主要理由，是錄影等顯示，兩人結婚前無愛慕之情，登記當天沒有親密語言舉動，兩人甚至互動疏離、陌生。（記者張瑞楨翻攝）

2025/06/18 19:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕擁有5億房地產的賴姓高中生，2023年5月4日與代書助理夏朝源，到戶政事務所辦理同性結婚，一小時後於夏男住處墜樓死亡，賴母控告夏朝源貪圖遺產假結婚，夏男依偽造文書罪判刑1年6月確定，今年2月已入獄服刑中；民事部分，台中地院今天（18日）宣判婚姻無效，主要理由是從2人結婚登記前毫無一般新婚喜悅，賴生甚至對夏男顯得疏離，另外，臨時在路旁找來的2名證人，也沒有親自聽聞賴生有結婚真意，不符合結婚的法定要件。

如果未來婚姻無效判決確定，夏男就不是賴生的配偶，他也就沒有繼承分配賴生遺產之權。

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台中地院今天判決，賴生與被告夏朝源間，依司法院釋字第748號解釋施行法第2條（同性二人婚姻自由）之永久結合關係無效，台中地院指出，賴母請求確認賴生與夏男婚姻無效，因兩人的婚姻關係，足以導致賴母取得賴生遺產繼承比例的法律地位，處於不安狀態，此不安狀態得以確認判決而除去。

至於台中地院判決兩人同性婚姻無效主要理由，是兩人結婚登記前，沒有互相愛慕之情，登記當天沒有親密語言或舉動，兩人甚至互動疏離、陌生，亦無一般新婚夫妻喜悅，難以認定2人具有「成立親密性及排他性的永久結合之結婚真意」，另外，臨時找來的2名證人，也沒有親自聽聞賴生確實有結婚真意，不符合結婚的法定要件。

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