台南交通助理員上線 違停最嚴重中西區罰單掛0原因曝

台南中西區是小吃聚集，但是道路工程規劃不足，多數小店未規劃停車空間。（記者王捷攝）

2025/06/18 21:02

〔記者王捷／台南報導〕台南交通助理員負責協助各警分局開單，不過18位助理員派駐到警一到六分局，6月5日上線執行取締違停，但過了12天，警二、六分局的6位助理員仍在「練功」，其中包含違停最嚴重的中西區，仍未開出半張罰單，引發效率質疑。兩個分局回應，正在實務訓練，分別要等到7月、8月才會上線值勤。

台南市今年6月5日正式啟用交通助理員制度，編列人事與配備預算，計畫派駐6警分局、共18人執行違規停車巡查取締，派駐首日助理員共開出19張罰單，但是仍遭網友質疑，平均一天、一張罰單，這樣的成效很低。

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依據最新統計，截至17日為止，其實只有4個分局有實際執勤成果，其中安南區轄警三分局開單數量最多，焦點在市區與郊區的連接道路，12天共開出百件紅單，但三分局表示不願公開數量。

管轄東區的一分局77件，安平區的警四分局56件，北區的警五分局則僅有27件，並指出目前正在實務訓練中，因此有部分罰單是正職警員開單，由於助理員的薪水，是市議員爭取的預算，目的是為了協助警方開單，雖然目前沒有特別要求件數，但是未來獨立作業時，將特別來控管開單量。

其餘中通最繁忙、違停最多的中西區、警二分局與南區的六分局交通助理員，雖已招考錄取，卻仍停留在「實務訓練中」階段，尚未實際投入執行，兩個分局實際執勤的時間也不同，分別預計於7月與8月上線。

由於制度啟用已超過兩週，仍有1/3人力未實際執勤，甚至有分局交通組表示，交通助理員的工作有許多項，開罰單是其中一項，預計將交通助理員用來指揮交通，每個分局運用的狀況本來就不同，引發警界內部質疑，與民眾的期待不同，可能淪為浪費政府資源的政策。

兩個還在「練功」的警分局回應，目前仍處於初期推行階段，部分助理員尚須完成實務見習與裝備訓練。警官指出，市府設立助理員制度，可減輕基層警力負擔，提升市區違停取締成效，助理員月薪近4萬元，若整體執行效率長期低落，恐難說服民眾支持，希望有統一的管制作為，別放任警分局各自操作。

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