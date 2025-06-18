酒駕5度判刑！男出獄半瓶高粱喝了再上 酒測值0.90判囚9個月

苗栗地方法院依酒駕公共危險罪，判處張男有期徒刑9個月。（資料照）

2025/06/18 20:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕張姓男子2月間在友人住處喝半瓶高粱酒後騎機車上路，在苗栗縣頭份市被警方攔查，酒測值高達每公升0.90毫克，依公共危險罪嫌送辦。苗栗地方法院審理，查出張男已有5次酒駕前科，這是第6度犯案，認定他罔顧公共安全，判處有期徒刑9個月。全案仍可上訴。

判決指出，張男曾因5次酒駕行為分別遭判刑，其中第4、5次分別由新竹與苗栗地院判處6月與7月徒刑確定；另曾因侵占罪遭判刑6月，3案合併執行應服刑1年7月，於去年6月9日縮短刑期執畢出監。

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張男出獄不到1年，2月19日在友人家喝半瓶高粱酒後騎機車外出，行經頭份市維新路與自強路口時，因違規未遵守交通號誌被警方攔查，員警聞其身上有濃厚酒氣，經實施酒測，測得呼氣酒精濃度高達每公升0.90毫克，遠超過法定標準。

法官考量張男前已數次因酒駕案件經法院為科刑判決，竟猶未能記取教訓，仍再犯酒駕犯行，且其吐氣酒精濃度高達每公升0.90毫克，足以嚴重影響其反應及感覺能力而無法安全駕駛，漠視自己及其他公眾生命、身體、財產之安全，判處其9個月有期徒刑。

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