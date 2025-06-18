台南政二代顏大鈞吸金逾億 南檢聲押禁見

顏大鈞（左）涉假藉標案與光電投資吸金逾億元，昨晚在台南被拘提到案。檢方今認其有逃亡與滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。（民眾提供）

2025/06/18 19:11

〔記者王捷／台南報導〕台南前副市長顏純左的兒子顏大鈞，涉嫌詐騙逾億元，昨晚遭警方拘提到案。由於他落網後，對犯案手法說明不清，台南地檢署今天晚間向台南法院聲請羈押禁見。

台南地檢署表示，顏姓被告涉嫌詐欺等罪，經檢察官核發拘票後，由專案小組於昨晚在台南安平拘提到案。檢察官今日訊問顏男後，認其行為涉犯刑法詐欺等罪，且有潛逃與湮滅證據可能，因此向台南地方法院聲請羈押並禁止接見通信。

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顏大鈞藉父執輩關係，疑涉以禮車租賃、土地開發、政府標案、太陽能光電等投資管道吸金。檢方指出，投資人初期多能如期獲利，顏男也經常在私人招待所邀約餐敘與簡報，藉此拉攏新對象。不過，自去年底以來，部分投資人發現無法收回本金，才陸續報案。

今年4月起，顏男失去聯繫，引發部分投資人焦慮。6月10日，移民署在高雄小港機場攔查顏男出境，當時未遭拘提，僅限制出境行動。經檢方進一步蒐證後，於6月17日晚間發動拘提行動，成功將顏男查獲。

目前至少有7名受害人報案，個別投資金額從數百萬至千萬元不等，合計金額超過1億元。部分被害人已組成自救會，並向法院聲請假扣押，盼透過司法程序追回損失。

檢方強調，本案仍在偵辦中，不排除有共犯結構與資金流向待釐清，將持續追查是否涉及洗錢或其他刑責。法院是否裁准羈押，預計今日晚間將有結果。

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