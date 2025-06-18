夏朝源1毛錢都拿不到！5億高中生案婚姻無效 賴母律師發聲了

台中地院6月18日判5億高中生與代書助理夏朝源的婚姻無效。圖為賴母先前受訪畫面。（資料照）

2025/06/18 20:27

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕擁有5億房地產的賴姓高中生，2023年5月4日與代書助理夏朝源同性結婚，婚後1小時於夏朝源住處離奇墜亡，引發關注。賴母事後控告夏朝源貪圖財產假結婚，夏男依偽造文書罪判刑1年6月確定，已入獄服刑中；民事部分，台中地院今（18日）宣判婚姻無效。對此，賴母的委任律師發布聲明做出回應。

台中地院今天判決，賴生與被告夏朝源間，依司法院釋字第748號解釋施行法第2條（同性二人婚姻自由）之永久結合關係無效的主要理由是，兩人結婚登記前，沒有互相愛慕之情，登記當天沒有親密語言或舉動，兩人甚至互動疏離、陌生，亦無一般新婚夫妻喜悅，難以認定2人具有「成立親密性及排他性的永久結合之結婚真意」。

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全案仍可上訴，如果夏朝源上訴，且未來仍判決婚姻無效確定，賴生與夏朝源不是民法上的配偶，夏朝源就沒有分配賴生的遺產之權。台中地院指出，賴母請求確認賴生與夏男婚姻無效，因兩人的婚姻關係，足以導致賴母取得賴生遺產繼承比例的法律地位處於不安狀態，此不安狀態可在確認判決後除去。

對此，賴母委任民事訴訟的律師王彥發表聲明：「一、有關今日宣判之本所受委『五億高中生』民事確認婚姻關係不存在一案，獲致勝訴。首先感謝當事人的信賴與支持，在一開始真相晦暗不明之際，便將案件委託於本所，才有今日之成果。」

「二、本件同時必須感謝社會大眾以及媒體朋友，因為有您們的關注，本件有關事實的諸多細節方因而揭露、諸多事實方得以彰顯。」

「三、本件民事案件迄今在對方仍可上訴前，仍尚未確定，然而無論對方上訴與否，本所相信真理會越辯越明，本所律師均將秉持著此一信念，繼續為本所當事人的法律上權益奮戰。」

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