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    捕蜂員吊掛樹上昏迷送醫不治 北市動保處回應了

    台北市政府委外的補蜂工人，執行摘除蜂窩作業吊掛樹上，緊急送醫不治。（記者鄭景議翻攝）

    台北市政府委外的補蜂工人，執行摘除蜂窩作業吊掛樹上，緊急送醫不治。（記者鄭景議翻攝）

    2025/06/18 18:32

    〔記者孫唯容／台北報導〕今（18）日中午12時許，一名陳姓捕蜂人員（68歲），在台北市內湖區成功路四段一處民宅後方山坡地，於民宅樹上執行捕蜂工作時，不明原因倒掛於3到4層樓高的樹上OHCA，緊急送醫後不治。台北市動保處表示，當時工作人員已身穿防護服，確切死亡原因待釐清，配合檢調釐清死因及委外廠商相關責任。

    動保處說明，昨天接獲民眾通報捕蜂，因此今天由委外廠商派遣陳姓工作人員，到現場勘查並處理高空捕蜂業務，今天上午12時8分，警消獲報在內湖區成功路四段294巷、民宅後側山坡地樹上，發現陳姓工作人員進行捕蜂作業到一半，不明原因吊掛在離地面約3到4層樓高的樹上，警消協助脫困後，緊急送往三軍總醫院搶救，患者到院前OHCA，最終搶救不治。

    動保處表示，勞檢處將同步啟動相關勞動檢查程序，陳姓勞工當時已穿著防護裝備，是因為個人身體因素或其他原因，目前仍無法確認，檢方將進一步相驗確認死亡原因，動保處會配合檢警調查死因，釐清委外廠商相關責任，後續也將督促委外廠商強化戶外作業安全機制，確保人員生命安全。

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