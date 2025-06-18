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    首頁　>　社會

    暖警版《龍貓》！騎士雨夜車禍受傷 台中警所長撐傘守護

    台中市第六分局永福派出所賴克温雨夜中為車禍傷者撐傘。（警方提供）

    台中市第六分局永福派出所賴克温雨夜中為車禍傷者撐傘。（警方提供）

    2025/06/18 19:18

    〔記者許國楨／台中報導〕滂沱大雨的夜晚，台中市西屯區有機車騎士倒地受傷，但隨後出現的一幕，像極了動畫大師宮崎駿筆下的溫柔橋段，身形高大的派出所長靜靜走向他，撐起傘默默守護在旁，暖心畫面讓直擊民眾撼。

    台中市第六分局永福派出所日前執行酒駕取締勤務，返程目擊車禍，所長賴克温與員警林旺正、周禹丞、陳建宇迅速展開救援，設置交通錐、指揮車流，防止二次事故發生。

    雨夜中，倒地騎士因傷無法動彈、渾身顫抖。所長賴克温打開車門，拿雨傘靜靜地站在一旁守護，高大身影撐傘畫面宛如現實版《龍貓》場景，他沉穩溫柔安撫騎士，「別怕，我們在這裡，救護車馬上就到了。」

    有人偷偷錄下這溫馨片段，上傳網路引發熱議，不少網友紛紛留言，「這才是真正的人民保母」、「他不是警察，他是現實版的龍貓」、「我看著看著眼眶濕了」。

    第六分局說，員警始終堅守崗位，守護著每一位市民，不論是維持社會秩序，還是及時伸出援手。同時也提醒市民朋友們，遇到天候不佳時，請務必減速慢行，謹慎駕駛，確保行車安全。

    台中市第六分局永福所長賴克温。（警方提供）

    台中市第六分局永福所長賴克温。（警方提供）

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