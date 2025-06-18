美麗華董事黃春照欠稅2.6億 名下2筆內湖土地收歸國有

美麗華集團董事黃春照名下的台北市內湖區2筆土地，被法拍多次皆無人應買，台北國稅局決定以底價412萬餘元依法承受。（行政執行署士林分署提供）

2025/06/18 17:55

〔記者張文川／台北報導〕美麗華集團董事黃春照，因積欠綜合所得稅、滯納金及罰鍰逾2億6469萬餘元，被台北國稅局移送行政執行署士林分署強制執行，士林分署昨（2）日再次拍賣他名下位於台北市內湖區西湖段的2筆雜木林地，移送機關台北國稅局經日前現地履勘評估後，決定以底價412萬餘元承受，將2筆土地收歸國有，實現保障公法債權，並避免再次流標而浪費司法資源。

黃春照是美麗華集團董事，因滯納綜合所得稅、行政罰鍰、滯納金等，積欠逾2.6億元，多年來一直被列為欠稅大戶。

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士林分署指出，財政部台北國稅局將黃春照欠稅案，移送行政執行署台北分署強制執行，由於內湖區屬士林分署管轄，台北分署去年3月5日囑託士林分署，代為執行黃春照名下的內湖區西湖段二小段115、377、379地號等3筆土地，但經多次公開拍賣，均無人應買。

3筆土地皆位於山區，地點與內湖黃氏宗祠相鄰，沒有臨路，115號現況為雜木林，379號為雜木林、墓地；377號則比較複雜，現況為雜木林、菜圃、水泥地和一間沒有門牌的鐵皮仙姑廟，也查無原始起造人、寺廟設立登記、房屋稅籍及占用權源等資料。

士林分署指出，3筆土地歷經多次公開拍賣，都無人應買，士林分署與台北國稅局曾多次共同赴現場履勘，對於土地現況、使用情形，以及是否具備承受實益等，交換意見並溝通協調。

昨天士林分署再次公開拍賣該土地，依然無人應買，台北國稅局決定先以底價412萬餘元，依法承受115號、379號2筆土地，順利收歸國有，實現保障公法債權，也展現行政執行署與國稅局通力合作、積極追償欠稅的決心。

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